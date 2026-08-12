Qué es un eclipse solar total y en qué se diferencia con uno parcial y uno anular

España arranca hoy, miércoles 12 de agosto, una jornada histórica sin precedentes a la que ya se le ha bautizado como el Trío Ibérico por la sucesión de eclipses que vamos a vivir desde este 2026 y hasta 2028. Más de 100 años después España vivirá hoy un eclipse solar total que atravesará todo el país y dejará imágenes para la historia. Ya el año que viene, en agosto de 2027 otro eclipse solar cruzará la costa de Andalucía mientras que en enero de 2028 se pondrá fin a esta sucesión de eclipses con uno anular.

¿Pero, qué distingue exactamente a un eclipse total de uno parcial o uno anular? Te contamos qué es cada uno, sus características y sus diferencias.

Qué es un eclipse solar

Un eclipse solar se produce en el momento en el que la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol haciendo que su sombra caiga sobre la superficie terrestre ocultando total o parcialmente la luz solar durante unos minutos.

Para que un eclipse solar tenga lugar se deben cumplir dos condiciones: que sea luna nueva y que ésta cruce el plano de la órbita terrestre por alguno de sus nodos, algo que ocurre sólo unas pocas veces al año.

Pero esto no es todo porque no todos los eclipses solares son iguales. La posición de la Tierra, la Luna y el Sol -y la distancia exacta entre ellos en ese momento- hacen que este fenómeno se pueda manifestar de tres formas distintas: total, parcial o anular. Existe también una cuarta variante que es mucho más rara: el eclipse híbrido.

Eclipse solar total: qué es

El eclipse solar total es el más espectacular de todos y se produce cuando la Luna cubre en su totalidad el disco solar. Sólo se ve en aquellas zonas situadas dentro de la llamada franja de totalidad, que es una banda estrecha de unos cuantos kilómetros de ancho donde la sombra de la Luna se proyecta sobre la Tierra.

Durante los pocos minutos que dura el fenómeno el cielo se oscurece por completo y el día se convierte en noche, la temperatura desciende varios grados e incluso los animales alteran su comportamiento.

También se puede ver durante este periodo la corona solar, una aureola de plasma que normalmente está oculta por el resplandor del Sol.

Para que el eclipse solar sea total, la luna debe encontrarse relativamente cerca de la Tierra en el momento justo del alineamiento de forma que su tamaño aparente en el cielo sea igual o mayor que el del Sol.

Eclipse solar parcial

El eclipse parcial es el más frecuente de todos y el que más gente puede ver, ya que su zona de alcance es mucho más amplia que la del eclipse total. Este fenómeno se da cuando la Luna no llega a alinearse del todo con el Sol y la Tierra y sólo se cubre una porción del disco solar, dejando visible el resto en forma de media luna.

Eclipse solar anular, el conocido como anillo de fuego

El eclipse anular se produce cuando la Luna se encuentra en el punto de su órbita más alejado de la Tierra, lo que hace que su tamaño aparente sea mucho más pequeño que el del Sol. Al pasar por delante, la Luna no llega a cubrir todo el disco solar y deja visible un anillo de luz alrededor de su silueta, lo que le da el nombre de anillo de fuego.

El Trío Ibérico en España

La Península Ibérica protagoniza estos años una secuencia excepcional de tres eclipses solares consecutivos, un fenómeno que no se repetirá en generaciones:

12 de agosto de 2026: eclipse solar total , el primero visible desde la Península en más de un siglo. La franja de totalidad cruza el norte y el este del país y Baleares al atardecer.

, el primero visible desde la Península en más de un siglo. La franja de totalidad cruza el norte y el este del país y Baleares al atardecer. 2 de agosto de 2027: nuevo eclipse total , visible como tal en Ceuta, Melilla y el extremo sur de Andalucía (Cádiz, Málaga y zonas de Granada y Almería), con una duración de totalidad de hasta casi cinco minutos.

, visible como tal en Ceuta, Melilla y el extremo sur de Andalucía (Cádiz, Málaga y zonas de Granada y Almería), con una duración de totalidad de hasta casi cinco minutos. 26 de enero de 2028: eclipse anular, que cerrará el trío ibérico de eclipses.

Tras esta racha, el siguiente eclipse solar total visible desde España no se producirá hasta el año 2053, lo que convierte a este trienio en una oportunidad astronómica irrepetible para buena parte de la población actual.