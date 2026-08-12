En 2010 Daniela Ponce se asomó a la ventana para ver un eclipse y se quemó la retina: «Me dolió mucho»

Este miércoles 12 de agosto, España será escenario de un acontecimiento único en más de un siglo con el primer eclipse total solar desde 1912. La franja de totalidad del eclipse cruzará España de oeste a este, desde La Coruña hasta Palma de Mallorca, pasando por otras capitales como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. En el resto del país se podrá ver de forma parcial. Por ello, las autoridades han avisado sobre los peligros de ver el eclipse sin protección y Daniela Ponce, víctima del eclipse de 2010, ha informado sobre los problemas que sufrió en los ojos.

En el atardecer de este 12 de agosto tendrá lugar un acontecimiento histórico en España: el primer eclipse total de sol que tendrá lugar en la península ibérica en más de un siglo. Este fenómeno comenzará a las 17:34 minutos en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. En España, el primer lugar donde será visible será en La Coruña, donde comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas. Acto seguido, tendrá lugar en otras ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia hasta llegar a Palma de Mallorca con su máximo a las 20:32 horas. Puedes consultar todos los horarios AQUÍ.

Los expertos avisan

María Capote, oftalmóloga experta en retina, ha informado recientemente sobre los peligros de ver el eclipse total solar sin las medidas de protección adecuadas. El Observatorio Astronómico Nacional viene recomendando desde hace meses el uso indispensable de las gafas homologadas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 y que actualmente puedes encontrar en diferentes puntos en nuestro país.

«Lo importante es saber que el daño que hace mirar al sol produce un daño en la retina que es irreversible. Es una quemadura que nuestras neuronas del ojo no sean capaces de ver por esa zona», ha avisado en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3 sobre los peligros de enfocar hacia el sol durante cualquier día. «El sol es dañino», recuerda esta experta, que deja claro que estos problemas se pueden incrementar si observas el eclipse total de sol sin ninguna protección.

María Capote también ha avisado sobre los peligros de los filtros caseros como las radiografías, que pueden ser peor «porque se dilata la pupila». Por ello ha destacado la importancia de «utilizar gafas homologadas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2».

Daniela Ponce avisa sobre los peligros

En este mismo programa también ha avisado Daniela Ponce sobre los peligros de apuntar al sol durante el eclipse. Esta joven ha explicado durante su intervención que en 2010 perdió parte de la visión tras observar sin protección el eclipse que tuvo lugar hace ahora 16 años y que le produjo daños irreversibles en la retina.

Se quema la retina al mirar un eclipse. Conoce el caso de Daniela Ponce, EN DIRECTO.#YAS5Ago ▶️ https://t.co/FUaXHdwvsl pic.twitter.com/qi6knseyF1 — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) August 5, 2026

«Miré por la ventana, estaba nublado, se corrió la nube y me llegó el rayo de sol como de película», aseguró la joven, que dejó claro que realizó esta acción «para saber lo que pasaba en un eclipse». Tras recibir este impacto de luz solar, informó durante la entrevista que comenzó a sufrir dolor ocular y observar un punto negro dentro del campo de visión. Todo ello debido a que el rayo de sol le causó una quemadura en la retina que destruyó las células que se encargan de captar la luz.

Esta víctima del eclipse de 2010 avisó a los ciudadanos de los peligros de ver este fenómeno sin protección, ya que «sale toda la luz del Sol por un espacio menor». Así que queda terminantemente prohibido ver el próximo eclipse total solar sin utilizar las gafas homologadas.