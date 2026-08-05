El pueblo de 10 personas que se convertirá en el centro del mundo gracias al eclipse solar total del 12 de agosto

Los pueblos pequeños suelen pasar desapercibidos, pero poseen en cada uno de sus rincones un encanto que los hace especiales. Por eso, la tranquilidad y el silencio no son sólo elementos destacables del diminuto pueblo de Avellanosa de Muñó, en la provincia de Burgos, sino que se ha convertido en la ubicación perfecta para presenciar el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Avellanosa de Muñó: clave para el eclipse

Avellanosa de Muñó es un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, que resalta por sus preciosos campos, sus silencios ininterrumpidos por los insectos que revolotean y los animales que se hacen eco de su propia comunicación. Un lugar que tiene en torno a 95 habitantes, según el Instituto General de Estadística (INE). No tiene restaurantes ni tiendas, y la agricultura y ganadería son su principal substento. Aunque, este verano, el pequeño municipio se podría llenar de numerosas personas curiosas para acudir a esta ubicación que contiene un punto de observación geográfico atractivo como sus campos de trigo dorados y colinas bajas, no hay molestia lumínica.

Los alojamientos

El pueblo de Avellanosa de Muñó se sitúa a 30 minutos en coche de Burgos y a dos horas aproximadamente de Madrid, pero no tiene alojamientos turísticos. Aún así, los hoteles más cercanos se encuentran en Lerma, pero se llenan rápidamente. Por lo tanto, lo mejor es buscar la disponibilidad que ofrecen alojamientos de Burgos o Madrid, donde es posible desplazarse de manera fácil para vivir el momento. En Avellanosa de Muñó el eclipse comenzará sobre las 19:33 horas y el punto álgido se alcanzará después de las 20:29 horas. La duración será breve, dos minutos en los que se vivirá una experienca única. Además, a esto hay que sumarle que tras entrar la noche se presenciará una lluvia de meteoros de las Perseidas.

Los mejores lugares

Los mejores lugares para presenciar el eclipse solar será desde lo alto de unas cuevas. Unas cuevas popularizadas en Avellanosa de Muñó donde se reunen desde hace años para contemplar la puesta de sol o esparcir las cenizas de difuntos. Por eso, es un pueblo que destaca por su cercanía y a su vez, porque se termina llenando de gente tradicionalmente en verano. Las familias que acuden con sus hijos a visitar a sus abuelos al pueblo hace que este se transforme y complete de gente que disfruta de los pequeños detalles y no tanto de los lujos.

La opinión de los vecinos

La opinión de los vecinos es muy diversa. En el caso de Sara Álvarez Rodríguez, residente del pueblo, afirma que las personas que acudan a presenciar este fenómeno irán probablemente a la cueva y determina que «desde allí se puede ver todo». Un pueblo que subsistió mediante la agricultura de secano, huertos, viñedos y ganadería. Después, los habitantes emigraron a grandes ciudadades como Madrid, Bilbao y Barcelona. A pesar de lo anterior, uno de los pueblos más olvidados de España se convertirá por breves momentos en el centro del mundo.