Se acerca la mayor lluvia de meteoros del verano: fecha y hora de máxima visibilidad en España

Cada mes de agosto, el cielo regala uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: las perseidas, conocidas popularmente como las lágrimas de San Lorenzo. Esta la mayor lluvia de meteoros del verano atrae a miles de aficionados y curiosos que buscan contemplar decenas de estrellas fugaces cruzando el cielo. En 2026, las condiciones serán especialmente favorables gracias a la coincidencia del máximo de actividad con la luna nueva, lo que permitirá disfrutar de un cielo mucho más oscuro y de una experiencia de observación excepcional en gran parte de España.

Las perseidas son visibles desde todo el hemisferio norte, pero España reúne condiciones muy favorables para contemplarlas durante las noches de verano. Según el Instituto Geográfico Nacional, la lluvia comienza habitualmente hacia el 17 de julio y se prolonga hasta el 24 de agosto, aunque el momento de mayor intensidad se concentra entre las noches del 11 y el 13 de agosto. En 2026, el máximo está previsto durante la madrugada del 13 de agosto, entre las 4 y las 6 de la mañana, si bien la actividad será elevada desde las 11 de la noche del día 12. La ausencia de luz lunar convertirá esta edición en una de las mejores de los últimos años para disfrutar del fenómeno con excelentes condiciones de visibilidad.

Esta es la mayor lluvia de meteoros del verano

¿Cuándo ver las perseidas en España?

El mejor momento para observar las perseidas en 2026 será la noche del 12 al 13 de agosto. Según el Instituto Geográfico Nacional, el pico de actividad tendrá lugar entre las 4:00 y las 6:00 horas, aunque la lluvia de meteoros será intensa desde aproximadamente las 23:00 horas del día 12 hasta bien entrada la mañana del 13.

La web Astro Afición añade que, aunque las horas previas al amanecer suelen ofrecer el mayor número de meteoros, entre el 8 y el 16 de agosto será posible disfrutar de estrellas fugaces durante prácticamente toda la noche. Esto significa que quienes no puedan permanecer despiertos hasta la madrugada también tendrán oportunidades para contemplar el espectáculo.

¿Dónde se ve la mayor lluvia de meteoros del verano?

La clave para disfrutar de las perseidas no depende tanto de la región como de la oscuridad del cielo. Cuanto más lejos se encuentre el observador de ciudades, carreteras y zonas iluminadas, mayor será el número de meteoros visibles.

Las áreas rurales, parques naturales y zonas de montaña suelen ofrecer las mejores condiciones. El Instituto Geográfico Nacional recomienda elegir lugares abiertos, sin edificios, árboles o montañas que limiten el campo de visión.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Astro Afición destaca la Sierra de Guadarrama como uno de los mejores lugares para contemplar la lluvia de estrellas gracias a su baja contaminación lumínica.

En otras comunidades también existen excelentes enclaves naturales donde el cielo conserva una gran calidad, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen y el horizonte permanezca despejado.

¿Cómo observar las estrellas fugaces correctamente?

Uno de los errores más habituales consiste en utilizar prismáticos o telescopios. Sin embargo, estos instrumentos reducen considerablemente el campo de visión y dificultan la observación de una lluvia de meteoros.

Lo más recomendable es tumbarse sobre una manta y observar el cielo a simple vista. Después de unos 20 minutos, los ojos se adaptan completamente a la oscuridad y resulta mucho más sencillo detectar las estrellas fugaces.

«Aunque las perseidas parecen proceder de la constelación de Perseo, no es necesario mirar directamente hacia ella. Los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del firmamento, por lo que conviene abarcar la mayor porción posible del cielo», recomiendan los expertos.

¿Por qué se producen las perseidas, la mayor lluvia de meteoros del verano?

Las perseidas tienen su origen en el cometa Swift-Tuttle, que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años. Durante su recorrido deja tras de sí una enorme nube formada por polvo, pequeños fragmentos rocosos y otros restos.

Cada verano, la Tierra atraviesa esa corriente de partículas. Al entrar en la atmósfera terrestre a velocidades superiores a los 50 kilómetros por segundo, los pequeños fragmentos se calientan debido a la fricción con los gases atmosféricos y terminan desintegrándose.

Ese breve destello luminoso es lo que conocemos como estrella fugaz. En realidad, no se trata de una estrella, sino de diminutas partículas incandescentes que desaparecen antes de alcanzar el suelo. Solo los fragmentos más grandes y resistentes consiguen sobrevivir parcialmente y convertirse en meteoritos.

¿Cuántas estrellas fugaces pueden verse?

El número de meteoros visibles depende de numerosos factores, entre ellos la oscuridad del cielo, la meteorología y la posición del observador.

Según Astro Afición, la Tasa Horaria Cenital de las perseidas alcanza entre 100 y 120 meteoros por hora durante el máximo de actividad. En condiciones ideales podrían llegar a observarse hasta 120 estrellas fugaces en una hora.

El Instituto Geográfico Nacional señala incluso que, en determinados momentos y con cielos excepcionalmente oscuros, la actividad puede superar el centenar de meteoros por hora. Sin embargo, esta cifra fluctúa constantemente porque la densidad de fragmentos presentes en la órbita del cometa no es uniforme.