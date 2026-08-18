Los astrónomos coinciden: Ceuta será el mejor lugar de España para ver el eclipse de 2027, y la totalidad allí durará 4:48 minutos (casi el triple que en 2026)

El próximo 2 de agosto de 2027, España será testigo de un nuevo eclipse solar total, apenas un año después del fenómeno que cruzó el norte peninsular en agosto de 2026. En esta ocasión, la sombra de la Luna recorrerá el sur del país antes de cruzar el Estrecho de Gibraltar, algo que ya ha disparado el interés de astrónomos, turistas y agencias de viaje de toda España.

Ciudades como Cádiz, Málaga, Tarifa, Ceuta y Melilla quedarán dentro de la franja de totalidad del eclipse de 2027, pero no todas vivirán la misma experiencia. Los cálculos de las principales sociedades astronómicas ya han determinado cuál será el punto exacto donde la oscuridad se prolongará más tiempo, superando con claridad lo que se vio durante el eclipse de 2026.

Ceuta, el punto de España donde la totalidad del eclipse de 2027 durará casi cinco minutos

Las cuentas ya están hechas y el resultado no deja lugar a dudas: Ceuta será el lugar de España donde más tiempo dure la fase de totalidad. Según los cálculos de la Sociedad Española de Astronomía, la ciudad autónoma registrará cuatro minutos y 48 segundos de oscuridad total, con inicio previsto en torno a las 10:45, hora peninsular.

Esa cifra convierte a Ceuta en el punto más favorecido de todo el territorio español para el eclipse de 2027, por delante de otras localidades que también quedarán dentro de la franja, señaladas a continuación:

Tarifa: cuatro minutos y 38 segundos.

cuatro minutos y 38 segundos. Melilla: cuatro minutos y 34 segundos.

cuatro minutos y 34 segundos. Cádiz y Málaga: duraciones algo menores, según el punto exacto de observación.

La diferencia se nota todavía más al compararla con el eclipse de 2026, cuando la totalidad más larga en territorio español, en localidades como León u Oviedo, apenas superó un minuto y 48 segundos. En Ceuta, la sombra de la Luna se detendrá casi el triple de tiempo que hace un año.

¿Por qué la sombra de la Luna tarda tanto en pasar sobre Ceuta?

Como ya se anticipó, la duración de un eclipse total no es la misma en todos los puntos de su recorrido. Depende, sobre todo, de la distancia entre el observador y la línea de centralidad, el trazado imaginario donde la Luna cubre el Sol de forma más perfecta y durante más tiempo.

También influye la distancia entre la Tierra y la Luna en el momento del fenómeno: cuanto más cerca esté el satélite, mayor será su tamaño aparente en el cielo y más lento el avance de su sombra sobre la superficie terrestre.

A esto se suma la altura del sol sobre el horizonte. Hacia media mañana, cuando ocurrirá el eclipse, la sombra lunar se desplaza de forma más perpendicular a la superficie y pierde velocidad, por lo que tarda más en cruzar cada punto del territorio.

Ceuta reúne varias de estas condiciones favorables el 2 de agosto de 2027: se encuentra muy cerca de la línea de centralidad, la Luna estará relativamente próxima a la Tierra y el Sol tendrá ya cierta altura en el cielo. La combinación de los tres factores explica que su cifra supere a la del resto de España, incluida la propia Melilla, situada varios cientos de kilómetros al este.

Cómo y desde dónde ver el eclipse de 2027 en Ceuta

El paseo marítimo frente al Estrecho se perfila como el mejor mirador de la ciudad, ya que permitirá ver cómo la sombra de la Luna avanza sobre el mar antes de alcanzar la costa. Es una perspectiva que no tendrán quienes elijan otras localidades del recorrido.

El principal obstáculo será logístico. Ceuta no tiene aeropuerto, así que la única forma de llegar es en barco desde Algeciras (una hora de trayecto, con tres navieras operando casi todas las horas del día) o en helicóptero desde Málaga.

A eso se suma una oferta hotelera pensada para el viajero de negocios, con poca capacidad para absorber una llegada masiva de turistas.

Por eso, quienes ya piensen en el viaje deberían reservar antes el billete de ferry que el alojamiento, llegar la víspera del eclipse en lugar del mismo día y dejar margen para un regreso flexible, porque la demanda de transporte se disparará en las fechas cercanas al 2 de agosto de 2027.

Agencias de viajes especializadas en turismo astronómico ya trabajan con más de un año de antelación para asegurar plazas de ferry y habitaciones antes de que la fecha se acerque y los precios se disparen, algo que ya ocurrió en 2026 en los pueblos con mejor vista del norte peninsular.

La experiencia de aquel eclipse sirve ahora de aviso para quien quiera evitar quedarse sin plaza en Ceuta.

Melilla y el resto del sur, las otras opciones para el eclipse de 2027

Melilla es la segunda mejor alternativa, con cuatro minutos y 34 segundos de totalidad y un inicio del fenómeno hacia las 10:48. Las playas urbanas del norte de la ciudad (Los Cárabos, La Hípica y San Lorenzo) ofrecen espacio y buena accesibilidad, aunque allí la sombra llegará sobre tierra y no sobre el mar, como sí ocurrirá en Ceuta.

Tarifa, con cuatro minutos y 38 segundos, completa el podio y tiene la ventaja de contar con más infraestructura turística y conexiones por carretera, algo que Ceuta y Melilla no pueden ofrecer.

Cádiz y Málaga también verán el eclipse total, aunque con una totalidad algo más breve según el punto exacto de observación.

Quienes se queden sin plaza en 2027 tendrán que esperar para repetir la experiencia: el siguiente eclipse visible en España, previsto para el 26 de enero de 2028, será anular y solo mostrará el característico anillo de fuego, sin la oscuridad total que se vivirá en Ceuta.