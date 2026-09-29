Aldi rompe el mercado del deporte mañana miércoles con ofertas nunca antes vistas: zapatillas, pistola de masaje, tabla de pilates…
Aldi vuelve a demostrar que no hace falta gastar una fortuna para ponerse en forma
La cadena de supermercados alemana lanza mañana miércoles 30 de septiembre una nueva campaña
Productos deportivos con precios especialmente bajos que provocarán colas desde primera hora
Aldi vuelve a demostrar que no hace falta gastar una fortuna para ponerse en forma. La cadena de supermercados alemana lanza mañana miércoles 30 de septiembre una nueva campaña de productos deportivos con precios especialmente bajos que provocarán colas de gente que busca renovar su equipamiento de cara al otoño. Zapatillas para correr, material de pilates, una pistola de masaje, palas de pádel y prendas para hacer deporte forman parte de una selección que estará disponible durante los próximos días, con opciones que parten desde los 3 euros.
Entre las grandes protagonistas de esta campaña aparece la tabla de pilates Crane, uno de esos productos que rápidamente pueden convertirse en un éxito de ventas. Tiene un diseño portátil y plegable, función de temporizador e incluye cojín, agarraderas y poleas para realizar diferentes ejercicios. Su precio es de 29,99 euros, una cantidad difícil de pasar por alto para los que quieren montar un pequeño espacio de entrenamiento en casa sin tener que invertir demasiado dinero. La promoción estará disponible desde el miércoles y hasta el 2 de octubre.
El catálogo también guarda otra de las compras más interesantes para los aficionados al deporte: la pistola de masaje Crane, que sale a la venta por 21,99 euros. El dispositivo incluye cuatro cabezales diferentes y permite elegir entre 20 niveles de velocidad, por lo que está pensado para utilizarlo después del entrenamiento o simplemente para aliviar la sensación de tensión muscular. Por menos de 22 euros (de otras marcas pueden costar fácilmente 50-60 euros), se convierte en una alternativa económica para aquellos que llevan tiempo pensando en incorporar este tipo de aparato a su rutina.
Aldi revoluciona el mercado del deporte
Los amantes del pádel tampoco se quedan fuera. Aldi pone a la venta una pala de pádel Crane por 29,99 euros, recomendada para los que quieren iniciarse sin gastar una fortuna. Está fabricada con marco de carbono y fibra de vidrio, tiene forma de lágrima, un peso aproximado de 360 gramos y cuenta con un punto dulce central. Pero la campaña no termina ahí. Las zapatillas para correr Crane bajan hasta los 16,99 euros, frente a los 17,99 euros anteriores, mientras que la cadena incorpora diferentes accesorios para completar el conjunto. Hay una camiseta para correr por 8,99 euros, fabricada con tejido de secado rápido y transpirable, además de gorro o diadema para correr con luz LED frontal por 5,99 euros y accesorios para las manos por 3,99 euros.
Para aquellos prefieren entrenar en casa, la esterilla de fitness cuesta 14,99 euros, mientras que el entrenador de postura se queda en solo 3,99 euros. También aparece una botella con asa y agitador de proteínas por 3,99 euros, pensada para llevar bebidas durante los entrenamientos. Por último, las plantillas de gel Up2Fashion tienen un descuento del 25% y se pueden comprar por solo 2,99 euros, frente a los 3,99 euros anteriores. Una selección amplia y con precios muy bajos que convierte la campaña deportiva de Aldi en una de las más interesantes para empezar el otoño haciendo ejercicio sin dejarse demasiado dinero por el camino.