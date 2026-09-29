Aldi rompe el mercado del deporte mañana miércoles con ofertas nunca antes vistas: zapatillas, pistola de masaje, tabla de pilates…

Aldi vuelve a demostrar que no hace falta gastar una fortuna para ponerse en forma. La cadena de supermercados alemana lanza mañana miércoles 30 de septiembre una nueva campaña de productos deportivos con precios especialmente bajos que provocarán colas de gente que busca renovar su equipamiento de cara al otoño. Zapatillas para correr, material de pilates, una pistola de masaje, palas de pádel y prendas para hacer deporte forman parte de una selección que estará disponible durante los próximos días, con opciones que parten desde los 3 euros.

Entre las grandes protagonistas de esta campaña aparece la tabla de pilates Crane, uno de esos productos que rápidamente pueden convertirse en un éxito de ventas. Tiene un diseño portátil y plegable, función de temporizador e incluye cojín, agarraderas y poleas para realizar diferentes ejercicios. Su precio es de 29,99 euros, una cantidad difícil de pasar por alto para los que quieren montar un pequeño espacio de entrenamiento en casa sin tener que invertir demasiado dinero. La promoción estará disponible desde el miércoles y hasta el 2 de octubre.

El catálogo también guarda otra de las compras más interesantes para los aficionados al deporte: la pistola de masaje Crane, que sale a la venta por 21,99 euros. El dispositivo incluye cuatro cabezales diferentes y permite elegir entre 20 niveles de velocidad, por lo que está pensado para utilizarlo después del entrenamiento o simplemente para aliviar la sensación de tensión muscular. Por menos de 22 euros (de otras marcas pueden costar fácilmente 50-60 euros), se convierte en una alternativa económica para aquellos que llevan tiempo pensando en incorporar este tipo de aparato a su rutina.