Clavar clavos de olor en el ajo: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Con el final del verano, las moscas de la fruta, las moscas y los mosquitos siguen colándose en muchas casas. Para combatirlos sin productos químicos, los expertos en limpieza y hogar recomiendan una solución muy sencilla utilizando sólo productos que tienes en tu despensa: dientes de ajo con clavos de olor clavados.

La preparación es rápida. Se pelan los dientes de ajo, se presionan un poco para que suelten su jugo y se les insertan varios clavos. Después se reparten por los puntos de la casa donde más insectos se concentran. Según quienes proponen el método, el olor intenso de la mezcla bastaría para que al día siguiente no quedara ni uno, algo que no se ha comprobado.

El clavo contiene eugenol, un compuesto que la investigación científica ha estudiado como repelente. Un análisis realizado con mosquitos Aedes aegypti constató que, con una concentración del 10 %, el aceite de clavo protegía de las picaduras durante más de una hora. Esos ensayos se hicieron con el aceite aplicado sobre la piel, no con clavos enteros colocados en una habitación. Los mismos autores advierten de que la información científica disponible sobre la eficacia de estos productos vegetales es limitada y a veces contradictoria.

PubMed Central

Otras opciones con vainilla y limón

Para las personas que no soporten el olor a ajo, hay otras alternativas que también pueden ser de utilidad. Una es verter un poco de esencia de vainilla de repostería en un cuenco o un platillo y dejarlo donde haya más moscas, o untar con ella los marcos de las ventanas. Otra es cubrir medio limón con clavos de olor.

Un pulverizador de agua, clavo y vinagre

Pero estos no son los únicos trucos para acabar con las moscas y mosquitos. También puedes usar una receta muy sencilla que consiste en calentar una taza de agua hasta que casi llegue a ebullición y añadirle clavos de olor. Una vez que la mezcla se ha enfriado del todo, sólo tienes que pasarla a un pulverizador y añadir un vaso de vinagre.

Los expertos recomiendan rociarlo en los marcos de ventanas y puertas, en cortinas y en el alféizar junto a las macetas. De esta forma mantendrás alejados mosquitos, cucarachas, hormigas, moscas e incluso ratones, y la mezcla serviría también para limpiar el frigorífico y las encimeras. Hay una excepción: no debe usarse sobre mármol, porque el vinagre puede estropearlo.