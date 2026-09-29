Marco Tulio Cicerón, filósofo romano, sobre la amistad: «La naturaleza quiere que la amistad sea auxiliadora de virtudes, mas no compañera de vicios»

Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, escritor y orador de la República romana, dejó una reflexión sobre la amistad que continúa citándose más de dos mil años después: «La naturaleza quiere que la amistad sea auxiliadora de virtudes, mas no compañera de vicios».

La frase establece una condición clara para que un vínculo merezca llamarse amistad, escrita en un tratado dedicado por completo a repensar qué significa tener un amigo. La sentencia refleja una de las preocupaciones centrales de su pensamiento filosófico, marcado por el estoicismo y por una insistencia constante en la virtud como base de cualquier relación humana que aspire a ser duradera.

Qué significa la frase de Cicerón sobre la amistad

Para Cicerón, la amistad tiene un propósito moral: debe ayudar a quien la vive a ser mejor persona, reforzando sus virtudes y sosteniéndolo en los momentos difíciles. Un vínculo que cumple esa función merece llamarse amistad en sentido pleno, una idea que enlaza con su convicción de que la virtud, y no la conveniencia, debía sostener cualquier vínculo social.

Lo que la frase rechaza es el otro extremo: una relación que, en nombre de la lealtad, termina acompañando o encubriendo los errores y vicios del otro.

Para el filósofo romano, ese tipo de complicidad no es amistad verdadera, sino una imitación que se sostiene mientras conviene a ambas partes, algo que terminaba corrompiendo tanto a quien fingía lealtad como a quien se dejaba arrastrar por ella.

La distinción no es menor: separa el afecto genuino, que exige honestidad incluso cuando resulta incómoda, del compañerismo interesado, que prefiere el silencio antes que señalar un error.

Cómo aplicar la frase de Cicerón hoy en día

Trasladada al presente, la frase invita a preguntarse qué tipo de amigo se es realmente: alguien que valida cualquier decisión del otro solo por evitar el conflicto, o alguien capaz de decir algo incómodo cuando hace falta, una pregunta que resulta incómoda mientras se elude, pero necesaria para sostener un vínculo honesto.

También sirve para identificar amistades que, aunque parezcan sólidas, en realidad refuerzan hábitos dañinos: quien calla ante una conducta perjudicial por no incomodar no está siendo leal, según esta lectura, sino cómplice.

La distinción de Cicerón sigue siendo útil para valorar los vínculos personales: la amistad que suma es la que empuja a mejorar, no la que simplemente acompaña sin cuestionar nada.

La vida y obra de Marco Tulio Cicerón

Nacido en Arpino el 3 de enero del 106 a. C., Cicerón fue político, filósofo, jurista y uno de los oradores más influyentes de la República romana. Antes había ejercido como cuestor y edil, los primeros peldaños del cursus honorum romano, hasta llegar al consulado en el 63 a. C., año en el que frustró la conspiración de Catilina, un episodio que marcó el resto de su carrera política.

Defensor del sistema republicano, se opuso abiertamente a la dictadura de Julio César y, tras el asesinato de este, se enfrentó a Marco Antonio en una serie de discursos conocidos como las Filípicas. El Segundo Triunvirato lo declaró enemigo del Estado y ordenó su ejecución, que tuvo lugar el 7 de diciembre del 43 a. C. en Formia.