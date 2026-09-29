Cielo nuboso con predominio de nubes altas en toda la provincia, que se tornará más cubierto a partir de la tarde, con una baja probabilidad de lluvia débil al final del día. Las temperaturas experimentarán un ligero aumento, especialmente en el litoral. Viento flojo del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y sol con chubascos a la vista

El tiempo en Bilbao se presenta vibrante y cambiante. Esta mañana, el cielo se despereza lentamente, ofreciendo tonos grisáceos con nubes que se asoman curiosas, mientras la temperatura ronda los 19 grados. A medida que avanza la jornada, el viento del sur soplará con suavidad, alcanzando ráfagas moderadas y aportando una frescura agradable antes del mediodía. Sin embargo, a medida que la tarde y la noche se asoman, la probabilidad de chubascos aumenta considerablemente, por lo que es prudente tener un paraguas a mano.

Ya por la tarde, el sol se asoma entre las nubes pero podría ser un invitado fugaz, ya que la sensación térmica puede alcanzar los 33 grados en su momento más cálido. La humedad, que oscilará entre el 30% y el 65%, añadirá una ligera carga en el ambiente, haciendo que las horas luz, desde las 08:06 hasta las 19:56, se disfruten mejor a cubierto en compañía de un café caliente. Así que, si decides salir, prepárate para un día animado donde el tiempo podría sorprenderte.

Cielo gris y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un cielo grisáceo que sugiere la llegada de sorpresas meteorológicas. El viento comienza a soplar con fuerza y la atmósfera cargada de humedad presagia un día inestable, marcado por la posibilidad de lluvias en cualquier momento. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre 19 y 33 grados, dando un respiro cálido por las primeras horas, pero pronto transformándose en un ambiente más liviano.

Este contraste entre la mañana tranquila y una tarde potencialmente agitada se acentúa con un 50% de probabilidad de lluvia por la tarde-noche y ráfagas que pueden alcanzar hasta 65 km/h. La sensación térmica podría caer a niveles notables, así que es aconsejable llevar paraguas y estar preparado para un descenso brusco en la temperatura.

Guecho: día variable con posibilidad de lluvia

Este día comienza con un leve brillo en el horizonte, ya que el sol saldrá a las 08:07, ofreciendo unas horas de luz que se extenderán hasta las 19:56. Durante la mañana, se espera un ambiente templado con temperaturas de alrededor de 20 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 31, gracias a la humedad relativa que oscilará entre el 30 y el 60%. El cielo estará parcialmente nublado y no se prevé lluvia hasta la tarde.

Sin embargo, la tarde traerá cambios, con una probabilidad de lluvia del 45%, lo que podría complicar los planes al aire libre. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados, pero la brisa del viento de 15 km/h desde el sur podría hacer que el ambiente se sienta un poco incómodo. Prepárense para un día variable, donde el sudor y la humedad pueden ser protagonistas.

Santurce: cielos nublados con posibles lluvias

El tiempo durante la mañana presenta cielos algo nublados y temperaturas frescas que rondarán los 19 grados. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará hasta 31 grados, con la posibilidad de algunas lluvias leves por la tarde-noche. El viento soplará suavemente, creando un ambiente agradable para quienes disfrutan de la tranquilidad.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de actividades al aire libre, ya que la jornada ofrecerá un ambiente acogedor y propicio para relajarse. Aprovecha las temperaturas templadas para dar un agradable paseo o compartir un rato con amigos.

Cielos nublados y riesgo de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una temperatura mínima de 18 grados, acompañado de una suave brisa. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 33 grados por la tarde. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que la probabilidad de lluvia aumenta en las horas de la tarde-noche. Es recomendable vestir cómodamente, pero llevar un paraguas a mano por si el tiempo decide sorprendernos.