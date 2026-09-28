El delegado del Gobierno en Ceuta se marcha apuntando a Marlaska: «En los días previos transmití lo que estaba ocurriendo»

Miguel Ángel Pérez Triano ha anunciado este lunes su renuncia como delegado del Gobierno en Ceuta y también su retirada de la política, pese a que estaba llamado a ser el próximo candidato del PSOE en las elecciones a la presidencia de la ciudad autónoma. Triano ha apuntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha asegurado que «en los días previos» a la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales, «transmitió lo que estaba ocurriendo» y pidieron «medidas y refuerzos» en relación con la posible entrada masiva que se confirmó el 30 de julio.

Pérez Triano ha comunicado al mando único en Ceuta, el ministro Ángel Víctor Torres, su «deseo de no continuar» y este lunes ha «presentado por escrito la renuncia formal al cargo de delegado del Gobierno de España en Ceuta», ha trasladado, en una comparecencia breve y sin preguntas. «Han sido días de inmenso trabajo en un entorno muy hostil, lo que me ha supuesto un enorme coste personal y familiar», ha argumentado, para afirmar a continuación que «tras hablarlo» con su familia ha tomado la decisión de «dar un paso a un lado y que otra persona continúe con el trabajo que nos queda todavía por delante».

«He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Es curioso cómo se confunde y manipula sin pudor, cuando, como delegado del Gobierno, no tengo competencias para la mayor parte de las cuestiones que se me achacan. Mentir es gratis en estos tiempos y las redes sociales divulgan sin límite», ha denunciado el ya ex delegado del Gobierno en Ceuta.

Pérez Triano ha querido dejar claro que «una delegación no tiene el mando operativo de la frontera, ni siquiera competencias en la seguridad de la frontera, ni en Defensa». Por ende, asegura que él no puede «decidir si abrir o cerrar puertas, ni ordenar nada al ejército, ni mucho menos determinar las actuaciones de la policía local», como, dice, se le «ha achacado en los últimos días».

En el comunicado de su despedida, el ex delegado del Gobierno en la ciudad autónoma invadida subraya que «en los días previos» cumplió con lo que son sus «competencias». Así, transmite que «en los días previos» comunicó «lo que estaba ocurriendo» y desde la delegación pidieron «medidas y refuerzos», ya que «desde mucho antes del 30 de julio» ya gestionaban «una grave crisis migratoria» y emitían «informes y comunicaciones diarias».

«Desde la sentencia del Tribunal Supremo advertimos del problema que supondría la imposibilidad del rechazo en frontera y del posible efecto llamada», ha añadido el dirigente, que dimite de todos sus cargos y abandona la política.

Critica el ambiente «hostil»

Miguel Ángel Pérez Triano ha denunciado que desde la delegación veían «la situación agravarse» y lo comunicaron «todos los días a los distintos ministerios». Sin embargo, asegura que «nada, en ningún momento, permitió atisbar lo que posteriormente ocurriría».

Sobre el día 30, el principal de la invasión, defiende que fueron los que dieron la voz de alarma, junto con la Guardia Civil, y que pidieron al Ministerio del Interior, que dirige Marlaska, «la movilización en el primer momento de todos los recursos disponibles». Además, «incluso, sin ser nuestra competencia», ha dicho, también pidieron «la intervención del ejército esa misma mañana».

«Lo peor de esta etapa ha sido trabajar en un ambiente muy hostil y ver cómo algunos han preferido sacar tajada de la situación», ha criticado Pérez Triano. «Ceuta merece ser una cuestión de Estado y no un escenario para cálculos electorales», ha añadido.