No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Esta semana, en La Promesa, vamos a ser testigos de cómo Curro descubre quién mató a Jana, mientras que los sentimientos de Manuel y Julieta son cada vez más fuertes. Jacobo pide a Adriano que se despida de la familia de su parte, mientras que Samuel no solamente se preocupa por Janita tras lo sucedido con Leocadia, sino que confiesa sus sentimientos a María Fernández. Esto es lo que ocurrirá esta semana en La Promesa, en la que el miércoles por la noche se emitirá un capítulo especial.

Curro descubre quién mató a Jana

Alonso, Manuel y Curro disfrutan de un emotivo momento cuando regalan al novio el escudo de armas del condado de Linaja. Antes de dormir, el joven entra en la habitación de Pía para dejarle un regalo y encuentra un sobre a su nombre: se trata de la carta en la que confiesa que Leocadia mató a Jana. Así pues, Curro descubre la verdad de una forma completamente inesperada y dolorosa.

Llega el día de la boda y el joven no ha dormido en palacio y nadie sabe dónde está. Ángela está profundamente descolocada, puesto que no entiende qué ha podido ocurrir. Manuel y Alonso deciden que toda la familia parta hacia la iglesia y, en un momento dado, Curro aparece. Eso sí, antes de entrar, necesita tener unas palabras con Pía. Al preguntarle por qué le ha ocultado la verdad todo este tiempo, ella comienza a llorar. «Eres la mayor decepción de mi vida», confesó el joven, tras decidir echar a Pía de palacio.

Después de esa discusión, entra en la iglesia y espera la llegada de Ángela. Samuel oficia la boda y, cuando llega el momento del «sí, quiero», la mirada de Curro choca con la de Leocadia y se bloquea. Permanece callado sin responder a la gran pregunta, algo que descoloca a Ángela. Al fin y al cabo, Curro se ve incapaz de aceptar casarse con la hija de la asesina de Jana.

Máximo es el padrino de Ángela

El duque de Buenaventura tuvo como objetivo ganarse a la joven, a pesar de que ella no estaba dispuesta a ceder. A tan solo un día de la boda, y visiblemente desesperado, Máximo negocia con Leocadia: si logra que Ángela lo acepte como padrino, el matrimonio sigue en pie. La señora no tarda en hablar con su hija, pero cuando Curro le pide que se lo replantee, Ángela termina aceptando que Máximo la lleve al altar.

Manuel y Julieta, cada vez más unidos

Los sentimientos de ambos son cada vez más fuertes. Hasta tal punto que él termina proponiendo a la joven verse a solas en el hangar esa misma noche. Aunque parece que ella no va a acudir al encuentro, finalmente logra librarse de Ciro y asistir a la cita. Un encuentro en el que ambos deciden entregarse al amor y a la pasión. ¡Lo recordarán siempre!

Samuel declara su amor a María Fernández

El sacerdote no puede evitar preocuparse por Janita tras lo sucedido con Leocadia. Cuando va a confortar a María, no puede evitar sentir todo lo que haría por ella… incluso cometer un pecado. La tensión se dispara hasta tal punto que se besan apasionadamente. Ambos son conscientes de que su amor es imposible, pero, por la noche, la pasión termina por desatarse.

El mismo día del enlace, Samuel confiesa a María que no puede oficiar la boda al sentirse indigno por lo sucedido. La doncella le intenta convencer, pero él termina confesando todos sus sentimientos hacia ella. De esta forma, le hace saber que la ama y que está dispuesto a renunciar a todo para pasar el resto de su vida junto a ella.

La sorprendente propuesta de Jacobo

El joven está dispuesto a marcharse de palacio, pero pide a Adriano que se despida de la familia de su parte. Por fortuna, Martina lo intercepta a tiempo y le hace saber que ha llamado a su hermano y le ha confirmado la historia. Por ese mismo motivo le pide que se quede. El joven acepta, puesto que es hora de que Martina, Adriano y él se sienten para arreglar su situación.

A las puertas de la iglesia, Jacobo hace saber a Martina que la única solución que existe para tratar de arreglar este entuerto es casarse. Según su punto de vista, convertirse en marido y mujer le liberaría de tener que casarse con una mujer a la que no ama solamente por salvar a su hermano. ¿Cuál será la respuesta de Martina a la propuesta?