Rescatan de madrugada a 13 magrebíes en una embarcación neumática con dos menores rumbo a Cádiz

Trece inmigrantes ilegales, entre ellos dos mujeres y dos menores de edad, fueron rescatados cuando navegaban rumbo a las costas de Cádiz a bordo de una embarcación neumática. La intervención de Salvamento Marítimo evitó que el grupo tuviera que continuar una peligrosa navegación hasta alcanzar tierra.

La alerta saltó durante la noche del domingo. Sobre las 23:00 horas, el mercante Sierra Leyre detectó la presencia de la neumática en aguas del Estrecho y comunicó su posición a Salvamento Marítimo. El buque permaneció en las inmediaciones de la embarcación mientras se activaba el dispositivo de rescate.

La intervención se produjo a decenas de millas de la costa. Concretamente, la neumática había sido localizada aproximadamente a 35 millas al suroeste de Tarifa, en las proximidades del Banco del Hoyo. Hasta ese punto se desplazó la Salvamar Enif, movilizada por los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo de Tarifa y Algeciras.

Una neumática en plena noche

La embarcación de Salvamento alcanzó la zona alrededor de la 1:00 hora de la madrugada. En su interior viajaban nueve hombres, dos mujeres y dos menores, todos ellos de origen magrebí.

Los efectivos procedieron entonces a desembarcar a los ocupantes de la neumática y poner rumbo al puerto de Algeciras. El traslado se prolongó durante buena parte de la madrugada y finalizó a las 3:50 horas, cuando las 13 personas llegaron al puerto algecireño.

El operativo se activó después de que el mercante localizara la embarcación en alta mar, evitando que el grupo tuviera que completar por sus propios medios el trayecto hasta la costa. Una vez localizada la neumática, Salvamento Marítimo asumió el traslado hasta tierra.

El Estrecho, escenario de estas travesías

El episodio vuelve a situar al Estrecho de Gibraltar como escenario de las travesías marítimas hacia Andalucía. La distancia entre las costas africanas y la Península obliga a quienes utilizan estas rutas a afrontar desplazamientos por mar en embarcaciones de pequeño tamaño.

En esta ocasión, la presencia del mercante permitió alertar a los servicios de emergencia y mantener localizada la neumática hasta la llegada de la Salvamar Enif. El rescate concluyó finalmente sin que los 13 ocupantes tuvieran que alcanzar la costa por sus propios medios. A primera hora de la madrugada, todos ellos ya habían sido trasladados hasta Algeciras, poniendo fin a una travesía iniciada desde el norte de África.