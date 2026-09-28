Andalucía coloca 25 fondeos ecológicos para que los barcos de buceo no dañen el fondo del mar

Las anclas de los barcos de buceo llevan años dañando el fondo marino del litoral andaluz. Cada maniobra de fondeo puede arrancar posidonia y fracturar arrecifes que tardan siglos en regenerarse, con un coste ecológico difícil de revertir.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está instalando 25 fondeos ecológicos para el amarre de embarcaciones de buceo en los litorales de Granada y Málaga. La medida busca acabar con esta práctica.

Estas estructuras permiten atracar sin necesidad de utilizar anclas, que pueden dañar ecosistemas marinos como los arrecifes o las praderas de posidonia oceánica (Posidonia oceanica), una planta marina clave para la biodiversidad del litoral.

Adiós a las anclas

Los 25 fondeos se repartirán entre tres espacios naturales protegidos de las dos provincias, cada uno de ellos con una figura de protección propia dentro de la Red Natura 2000 y una cifra distinta de estructuras.

En el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo se instalarán ocho fondeos, tres de ellos en Nerja, en la provincia de Málaga, y cinco en Almuñécar, ya en la provincia de Granada.

La Zona de Especial Conservación Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona, en Almuñécar, recibirá diez fondeos, la cifra más alta de las tres zonas incluidas en la actuación.

Reparto en Granada y Málaga

Los siete restantes se instalarán en la Zona de Especial Conservación Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro, repartida entre los términos municipales de Gualchos y Motril, ambos en Granada.

Hasta el momento se han instalado 17 de los 25 fondeos previstos: los ocho de Acantilados de Maro-Cerro Gordo, cinco de la Punta de la Mona y cuatro de Calahonda-Castell de Ferro.

El sistema de fijación empleado varía en función de la calidad del suelo marino sobre el que se instala cada estructura, ya sea arenoso o rocoso, según ha detallado la Junta de Andalucía.

Hormigón o anclaje químico

Si el fondo es arenoso, el fondeo queda fijado con un bloque de hormigón de 5.500 kilos, reforzado con varillas de hierro y provisto de una argolla de acero inoxidable donde se amarra la línea de fondeo.

Cuando el fondo es rocoso, la fijación se realiza mediante anclajes de tipo químico, un sistema que evita perforar en exceso el sustrato rocoso y reduce el impacto sobre la fauna asociada a los acantilados.

Ambos sistemas se completan con la misma línea de fondeo: un cabo de 32 milímetros y una boya de 60 litros serigrafiada con el nombre de la zona y las instrucciones básicas de uso para los buceadores.

La línea de fondeo

Un boyarín sumergible de 10 litros mantiene la verticalidad del cabo del tren de fondeo, evitando que roce, descanse o se arrastre sobre el fondo marino con el oleaje o las corrientes.

La actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno andaluz por la protección de los fondos naturales del litoral, priorizando los hábitats de interés comunitario y el uso sostenible de los espacios protegidos.

El presupuesto de este proyecto asciende a 66.550 euros, financiados con cargo al proyecto europeo LIFE IP Intemares, centrado en la gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español.

Proyecto LIFE IP Intemares

El proyecto está coordinado por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Junta de Andalucía es la única administración autonómica que participa en él.

El proyecto LIFE IP Intemares tiene como objetivo establecer un sistema sólido y bien gestionado de espacios marinos de la Red Natura 2000 en toda España, con una gestión efectiva de las áreas protegidas.

Entre sus fines figuran mejorar el conocimiento científico del medio marino, promover la participación de todos los actores implicados y desarrollar campañas de concienciación dirigidas a la sociedad civil.

Objetivos del proyecto europeo

Para lograrlo, combina la restauración de hábitats como posidonias, arrecifes y fondos blandos con un seguimiento científico-técnico riguroso y un refuerzo de la vigilancia y el control en el medio marino.

El proyecto impulsa también estrategias de implicación local con pescadores, administraciones y sociedad civil, además de herramientas de modelización y gestión adaptativa frente a las presiones del cambio climático y la actividad humana.

Pesca sostenible y ecoturismo

El objetivo final es garantizar la pesca sostenible, el ecoturismo y la protección de especies clave en un litoral cada vez más presionado por el turismo de buceo y otros usos recreativos del mar.

Con los 25 fondeos ecológicos ya definidos y 17 de ellos operativos, la Junta de Andalucía avanza en un modelo de gestión que aspira a conciliar el turismo de buceo con la conservación del fondo marino andaluz.