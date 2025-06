El catamarán avanza por un mar de Alborán ligeramente revuelto frente a la costa de Mijas a la búsqueda de la Posidonia oceanica, la especie endémica reina del fondo del Mediterráneo que está siendo absorbida por un alga invasora.

Esta planta, que no hay que confundir con un alga, forma uno de los ecosistemas que más está sufriendo con la subida de la temperatura del Mediterráneo y por la invasora Rugulopteryx okamurae (R. okamurae), una especie foránea procedente de Japón, China y Corea.

Estamos a bordo de esta embarcación gracias a Mares Circulares, la plataforma de Coca-Cola que está impulsando el estudio Bosques Sumergidos sobre esta planta conjuntamente con la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM).

Posidonia y biodiversidad

Un trabajo científico que ya tiene una misión: la de acometer medidas urgentes para la conservación de la Posidonia oceanica en la costa mediterránea , un ser vivo que alberga y protege numerosas especies y que también preserva las costas fijando la arena como auténticas barreras de contención.

«La posidonia tiene un papel fundamental en la biodiversidad porque se sabe científicamente y está divulgado. Pero el Mediterráneo está cambiando, con una temperatura en ascenso y otros muchos parámetros más como la acidez del agua «, nos cuenta Juan Antonio López, presidente y director científico de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM).

Una situación preocupante

Estamos con él a bordo de este catamarán, queriendo saber más acerca de las praderas que crecen en el fondo del mar y que se ven amenazadas . Este biólogo sabe que la situación es preocupante y que, para abordar el problema, primero hay que saber en qué situación se ecuentra la especie.

Por eso estamos navegando, para enseñarnos su degradación ya medida, acotada y reflejada en el estudio de 2024 apadrinado por Mares Circulares de Coca-Cola . Unos datos que confirman que estamos en un punto delicado para el Mare Nostrum y para esta planta acuática.

La Posidonia oceanica es fundamental para el mar, sus praderas proporcionan más oxígeno por metro cuadrado que el Amazonas . Tiene raíces, plantas y frutos y, además, conforma uno de los ecosistemas más productivos del planeta y, por supuesto, del Mediterráneo.

Deterioro del Mar Mediterráneo

Pero este mar se está deteriorando. » Mucho más rápido y por encima que otros océanos y mares del mundo . Y esto ya nos está apuntando que el Mediterráneo está débil», nos cuenta Juan Antonio. «Y el primer indicador que nos lo demuestra es que la posidonia, que es lo que más lo estabiliza, se está perdiendo».

Tras una exhaustiva investigación sobre el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica en las provincias de Málaga , Granada y Almería , se ha observado que la mayoría de las praderas muestreadas en la provincia malagueña presentan un estado desfavorable e incluso crítico y están siendo sustituidas por el alga invasora asiática.

¿Cuánto se está degradando?, le preguntamos. «A nivel general del Mediterráneo se está perdiendo entre un 30 y un 40% en los últimos 50 años , con datos a muy largo plazo. Si nos vamos más a la costa occidental del Mediterráneo , que es la costa española, especialmente la parte del mar de Alborán, que corresponde a esta zona del Mediterráneo andaluz, vemos que esta situación es todavía más acuciante y la pérdida sería más que el 40%. Yo llegaría al 60% «.

Similitud con los corales

Las preguntas surgen casi solas ante estos datos. ¿Cómo sería un paisaje sin posidonia? «La verdad que no me gustaría imaginármelo. Por hacer una comparativa a nivel mundial le está pasando exactamente como a los fondos coralígenos , los arrecifes de corales del mundo que se están perdiendo a un nivel importantísimo».

«He estado buceando recientemente en la zona del Indo Pacífico hace unos meses y sinceramente es desolador. Cuando ves todo un paisaje blanco, blanqueado, sin prácticamente especies y luego ves y lo comparas con otras zonas que todavía mantienen el estado te impresiona. Sí, es un desierto. Pues eso puede ocurrir en el fondo marino del Mediterráneo si perdemos la posidonia «.

Medidas urgentes

Volviendo al estudio de Bosques sumergidos , en él se concluye que la presencia de especies invasoras, junto al deterioro del hábitat por actividades humanas y el aumento de la temperatura, hace imprescindible la toma de medidas urgentes .

Medidas para evitar que los últimos bastiones de Posidonia oceanica que queden en esta zona desaparezcan , afectando a su vez a toda la biodiversidad asociada que albergan.

Por eso, y en línea con esa urgencia, la FAMM, de la mano de Mares Circulares, el proyecto Bosques Sumergidos va a poner en marcha un proyecto piloto de replantación de posidonia en Marbella (Málaga). Juan Antonio nos habla de reforestación marina con la posidonia, una planta que para él representa la biodiversidad, y que sabe que lo más desconocido de este acuático para la ciudadanía es que » forma un auténtico bosque sumergido» .

Diagnóstico de la posidonia

Para replantar o reforestar praderas, lo primero es diagnosticar su presencia y su estado. En 2024 se realizaron ocho inmersiones en las provincias de Málaga Granada y Almería. Un trabajo que ha sido posible gracias a la colaboración de más de 150 submarinistas voluntarios . En este 2025, los buceos y monitorizaciones de praderas continuarán y se elevarán a un total de una vez (seis en Málaga, tres en Almería y dos en Granada).

Mientras, en el Aula de Economía Azul que tiene la FAMM en el centro de innovación social de la Diputación de Málaga, La Noria, s e están cultivando posidonias en acuarios que tendrán más capacidad en el futuro . Y desde allí irán a Marbella, donde ya hay ubicado un vivero marino autorizado para comenzar la reforestación.

Colaboración con las administraciones

Un trabajo que tiene muchos impedimentos y que «necesita mucho tiempo», admite el biólogo. «Estamos hablando de un fondo marino donde simplemente para acceder ya hay una serie de obstáculos al trabajar y hacer seguimiento en profundidad. Es muy difícil actuar en el medio marino porque también son competencias estatales «.

Aprovechamos para preguntar cómo se trabaja con las administraciones para lanzar un proyecto como este. «Se necesita también autorizaciones con las especies que trabajamos al estar protegidas. Autorizaciones y apoyo de las propias administraciones autonómicas y locales que se tienen que poner de acuerdo todos s».

Se necesita tiempo

Recalca que » tenemos que conseguir un consenso entre administraciones públicas, locales, autonómicas y nacionales . Eso ya de por sí es complicado. Y luego debemos disponer de unos medios técnicos y científicos para poder acceder a esa zona. Y, ya en el mar, debemos trabajar con una especie con un crecimiento lento y con la que se tarda en ver el resultado «.

¿Estamos hablando de que queda poco tiempo?, preguntamos. «Es difícil de calcular, pero yo creo que tenemos que ser muy ágiles y hay que actuar de manera urgente. Tenemos que plantearnos no dejar pasar ni siquiera una década, otra década más. Así que estamos hablando que deberíamos actuar de aquí a 2030 . Es decir, en el tiempo que nos queda, deberíamos de tener ya acciones directas para revertir esta situación».

Garantizar la supervivencia de la posidonia

Seguimos navegando rumbo a una zona ya estudiada y en el catamarán está con nosotros Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia que nos explica que «conocer el estado actual de la Posidonia oceanica en el Mediterráneo es crucial para tomar medidas de conservación a corto y medio plazo y de esta forma poder garantizar la supervivencia de estas poblaciones del extremo occidental mediterráneo».

“A la vista de los resultados de este estudio, urge la necesidad de realizar de conservación y restauración en aquellas praderas más degradadas y evitar, en la medida de lo posible, aquellas acciones que puedan alterar y degradar aún más el estado de las mismas. Por eso, desde Mares Circulares queremos seguir contribuyendo a la protección y conservación de la biodiversidad marina de nuestras costas», añade.

Además del proyecto piloto de replantación ya mencionado, para el que ya se ha recibido la autorización por parte de la Junta de Andalucía, la FAMM, bajo el grupo Creamar Mijas que pertenece a La red de protección marina y litoral, está poniendo en marcha acciones de voluntariado, formación y sensibilización sobre los ecosistemas de posidonia en el litoral de Mijas.

Acciones a largo plazo

Hace siete años que Coca-Cola lanzó Mares Circulares, su proyecto para España y Portugal orientado a la protección y conservación de los entornos acuáticos y de la biodiversidad, además del fomento de la economía circular.

Enmarcado en la estrategia de sostenibilidad This is forward , la compañía impulsa en la península acciones de largo plazo para conservar la biodiversidad marina y la lucha contra el cambio climático a través de distintos proyectos centrados en la protección de la posidonia en el Mediterráneo.

Trabajo activo

Desde 2018, el proyecto de Coca-Cola ha trabajado activamente en la protección de los ecosistemas marinos en España y Portugal, logrando recoger casi 2.700 toneladas de residuos, incluyendo 31 toneladas de PET. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la participación de alrededor de unos 55.000 voluntarios que han realizado limpiezas en playas , entornos acuáticos y reservas marinas.

En términos educativos y científicos, ha premiado a 18 proyectos científicos y 10 start-ups y formado a más de 94.000 personas, gracias a su gran labor impartiendo cursos de sensibilización y jornadas científico-técnicas en unos 230 municipios.

Este programa, que hasta la fecha ha colaborado con casi 1.700 entidades, ha demostrado, año tras año, cómo la acción colectiva puede marcar la diferencia en la lucha contra la contaminación marina y la protección de los entornos acuáticos.

El reto de la biodiversidad

Gómez-Acebo nos apunta en Málaga que para Mares Circulares «el siguiente reto era la biodiversidad, empezar a trabajar en biodiversidad marina y vamos a continuar en ello. Ahora tenemos que actuar. Es decir, ya hay un análisis de cuál es el estado de la posidonia en esas ocho localizaciones, esos ocho bosques de posidonia en Málaga, Granada y Almería. Ahora hay que ayudar a esa recuperación».

Desde el barco vemos la costa, con sus edificios a pie de playa, restaurantes, chiringuitos, barcos y puertos que hemos avistado. Los señalamos y preguntamos si hay conciencia acerca de la importancia de la posidonia… Juan Antonio nos responde que «falta mucho».

Proteger el mar

Añade que cree que «no hay demasiada concienciación en general. Hace falta más sensibilización a todos los niveles y con todos los sectores. Hay que empezar por los que están directamente actuando en el mar: el sector náutico recreativo, el submarinista, el pesquero y el sector usuario de playa».

Para proteger esta planta «lo primero que hay que hacer es no contaminar el mar, no contaminarlo con residuos y hacer un buen uso de las playas. Yo creo que es fundamental. Si conseguimos que no llegue contaminación al mar, ya estamos preservando toda la biodiversidad marina y concretamente la posidonia».