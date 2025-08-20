En medio de la multitud de noticias sobre la ola de incendios en España ha llamado la atención la publicación del presentador del programa de televisión Volando Voy, Jesús Calleja, que ha sido víctima de un bulo en las redes sociales.

Calleja ha tomado la decisión de poner en manos de su abogada una publicación en redes sociales en la que se le acusaba de estar contento con los incendios que están arrasando España y que el aventurero ha calificado como un bulo.

El presentador, antes de desvelar en un vídeo en sus redes sociales el motivo de su denuncia, hace una serie de reflexiones en un tono muy tranquilo acerca de estas publicaciones infundadas «que son cada vez más intensas y son un caldo de cultivo».

Entristecido por los incendios

Calleja ha destacado en los últimos días en las redes sociales cómo le ha afectado los incendios en su tierra, en Castilla y León, publicando el pasado 13 de agosto sus sentimientos al ver cómo se queman los espacios naturales de esta región.

Declaraba que «hoy es un día muy triste, estoy lejos de casa viendo cómo se quema y muere la vida de tantos lugares hermosos de mi tierra. Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte… ¡La ley ha de cambiar y tratar a estos sujetos como terroristas medioambientales y ser implacable!».

Contra el anonimato de las redes

Volviendo al vídeo en el que denuncia el bulo del que está siendo víctima, Entre los pensamientos que expresa Calleja, afirma que le gusta hacer «estos vídeos cuando uno hace reflexiones de las cosas que nos suceden», y, refiriéndose al episodio de este bulo que le ha afectado y se ha hecho viral, explica que «cualquiera puede escribir desde el anonimato e inventarse algo».

En su grabación afirma que «los bulos siempre han existido toda la vida existieron los bulos, pero desde que están en las redes sociales», añadiendo que «hay dos tipos de personas que hacen los bulos, pues está la típica persona que es oscura, siniestra, que anda escondido, que nunca da la cara y que todas las cosas negativas que a él le pasan, pues la publica».

Prosigue Calleja analizando las publicaciones de las redes sociales que, además, «están los bulos más organizados, que obedecen a cuestiones políticas. Luego están los bulos que son económicos. Si yo en YouTube monto un pollo que te mueres y me invento una cosa gorda, cuanto más gorda y siniestra mejor, pues sé que voy a tener una viralización y entonces lo monetizo y gano dinero».

«Se está forrando»

Acusa a los responsables de este tipo de estrategias y de publicaciones que «se está forrando a cuenta de vosotros, los que habéis entrado en la reproducción, porque os lo habéis creído y lo que estáis haciendo es convertiros en soldados de él», en referencia al autor. «Esos son los bulos que un poco quiero poneros en alerta», advierte el presentador.

Calleja califica el bulo que le ha afectado de «siniestro de entre muchas lindezas». A continuación desvela qué es lo que le ha movido a grabar y denunciar al autor del bulo: «Dicen que tengo empresas de energías renovables y que estoy muy feliz porque se quemen en los bosques, porque así ya puedo yo comprar esos terrenos y poner más placas solares».

El presentador afirma que «no tengo ninguna empresa de placas solares de nada. Las únicas placas solares que yo tengo son las que tengo el tejado de mi casa porque me gusta ser autónomo completamente y poder utilizar energía que cae encima en el tejado. No hay más».

Acciones legales

Ante estas acusaciones, Jesús Calleja anuncia que gracias a una amiga abogada emprenderá acciones legales contra el promotor de esta publicación alegando «que ya en sí mismo el bulo se cae». Añade que «resulta que es facilísimo denunciar a un tipo que te hace un bulo. Cuando el bulo es bulo, es muy fácil localizar quién es el que lo ha hecho».

Continúa Calleja diciendo que «en este caso, este caso, el que ha soltado tales barbaridades ya está localizado y tendrá la pertinente denuncia que le va a caer investigación y condena, y a lo mejor escarmiento».

«Verás cómo se le quita la tontunez»

El presentador asegura que «cuando alguien vea que le tocan el bolsillo, y va a ser importante, pues verás cómo se le quita la tontunez de hacer estos bulos». Además del autor de esta información falsa, Calleja asegura que «no va a ser el primero al que he puesto la primera denuncia, va a haber más porque tenemos localizados otros bulos igual de bestias».

«Bulo gordo, bulo chungo»

Continúa su vídeo dando un mensaje «para todos aquellos que vayan a hacer los bulos, porque a partir de ahora la estrategia cambia» asegurando que para un «bulo gordo, un bulo chungo, a por él».

Termina anunciando que «todo eso que va a ocurrir con esas denuncias os las voy a contar, porque me parece un experimento social muy interesante. Resulta que la solución la tenemos ahí al lado, que es la ley y nunca tiramos de ella. Pues ya hemos tirado de la ley».