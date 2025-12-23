El Ave del Año 2026 ya tiene sus tres finalistas y necesitan tu voto. SEO/BirdLife acaba de abrir la votación más importante del mundo ornitológico español, donde se enfrentan la alondra común, el cormorán moñudo y el jilguero europeo.

Tres especies en declive que luchan por conseguir el título más codiciado de la avifauna nacional. Tienes hasta el 11 de enero para decidir cuál se llevará el reconocimiento votando en este enlace.

El Ave del Año 2025 fue el treparriscos, una especie casi invisible que vive en paredes verticales de alta montaña. Con apenas 1.200-1.800 individuos en España, esta ave de vuelo ondulado ganó con 2.537 votos frente al ruiseñor pechiazul y el gorrión alpino. Su elección puso el foco sobre las especies de montaña amenazadas por el cambio climático y el turismo deportivo en sus hábitats.

38 años eligiendo protagonistas con alas

Esta campaña lleva desde 1988 llamando la atención sobre aves que atraviesan momentos críticos. Hasta la fecha, 36 especies han sido elegidas Ave del Año para poner el foco sobre su declive poblacional o sus amenazas de conservación.

Cuando una especie gana este reconocimiento, consigue algo que el dinero no puede comprar: visibilidad, concienciación ciudadana y presión real sobre las administraciones para que actúen.

Las tres candidatas comparten un denominador común bastante inquietante: todas muestran tendencias poblacionales desfavorables según el Libro Rojo de las Aves de España 2021. Esto no es casualidad, sino una llamada de socorro que SEO/BirdLife quiere amplificar para que nadie mire hacia otro lado mientras nuestras aves desaparecen.

La alondra que canta en campos vacíos

La alondra común es esa ave de cresta inconfundible que canta sobre campos de cultivo y eriales. Catalogada como Vulnerable, ha perdido casi un 20% de su población entre 2014 y 2023, según el programa SACRE.

Pero si retrocedemos más en el tiempo, el panorama resulta devastador: un declive del 38% desde 2002. Aunque hay más de dos millones de ejemplares reproduciéndose en España, la situación es crítica.

Sus enemigos son conocidos: intensificación agrícola, reforestación de terrenos marginales, transformación de pastizales en regadíos y roturación de eriales. Esta especie representa el termómetro perfecto de la salud de nuestros campos agrícolas. Si la alondra desaparece, es que algo estamos haciendo muy mal en la gestión del territorio.

El superviviente de los acantilados

El cormorán moñudo vive en acantilados del Cantábrico, Galicia y Baleares, con una población de apenas 2.670-3.300 parejas. Catalogado como Vulnerable tanto en el Libro Rojo como en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, esta ave marina ha experimentado una de las mayores regresiones de España en los últimos años. La población atlántica todavía arrastra las heridas del desastre del Prestige.

Su principal amenaza actual es la mortalidad accidental en redes de enmalle, junto con contaminación, depredación por mamíferos introducidos, molestias por embarcaciones de recreo y frecuentación excesiva de zonas de cría. Hay dos subespecies: la del Cantábrico y Galicia (con el grueso concentrado en las islas Cíes y Ons) y la mediterránea, principalmente en Baleares.

El jilguero de todos

El jilguero europeo es probablemente el ave más popular de las tres candidatas. Ese pájaro inconfundible que vemos en cualquier rincón del país, especialmente en el sur y este peninsular. Aunque está catalogado como especie de Preocupación Menor, los datos del programa SACRE indican un moderado declive poblacional en un contexto de transformación progresiva de los paisajes agrarios tradicionales.

Esta ave gregaria, que forma bandos mixtos con otros fringílidos en invierno, mantiene un vínculo estrechísimo con medios agrícolas diversos: márgenes, linderos, barbechos y vegetación espontánea como los cardos, que le dan su nombre científico. La simplificación del paisaje agrario está eliminando estas estructuras y reduciendo la flora arvense que le proporciona alimento y refugio.

Tu voto puede cambiar su futuro

La votación online ya está disponible en la web de SEO/BirdLife y permanecerá abierta hasta el próximo 11 de enero. Cada voto cuenta para decidir qué especie protagonizará las campañas de conservación durante todo 2026. No se trata sólo de un concurso de popularidad: es una oportunidad para que la ciudadanía decida qué batalla ambiental merece mayor atención mediática y política el próximo año.

Sea cual sea la ganadora del título Ave del Año 2026, lo importante es que las tres especies necesitan nuestra atención urgente. La alondra común nos habla del futuro de la agricultura española, el cormorán moñudo de la conservación del medio marino y el jilguero europeo de la biodiversidad en los campos tradicionales. Tu voto puede marcar la diferencia entre el olvido y la acción.