Un busardo ratonero con el ala fracturada vuela de nuevo en libertad por los cielos de Asturias gracias a la Red Centinela, el programa pionero del Principado para monitorizar rapaces recuperadas frente a la persecución ilegal de fauna silvestre.

El ave fue hallada en agosto de 2025 en el concejo asturiano de Morcín completamente incapaz de volar. Trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sobrescobio, el examen médico reveló una fractura en los huesos cúbito y radio del ala derecha que ponía en riesgo su supervivencia en libertad.

El equipo veterinario realizó una cirugía mediante técnica combinada de fijadores internos y externos para estabilizar la lesión. Los dispositivos se retiraron de forma progresiva mientras el animal se recuperaba, hasta completar cinco semanas de tratamiento que resultaron decisivas.

De quirófano al voladero

Superada la fase quirúrgica, el busardo ratonero pasó a la etapa de rehabilitación en voladero, donde recuperó la fuerza muscular y la capacidad de vuelo necesarias para regresar a su entorno. Este proceso gradual, habitual en centros de recuperación de rapaces, es determinante para garantizar la supervivencia autónoma del animal.

En diciembre fue liberado en la zona central de Asturias y los seguimientos posteriores confirman una excelente adaptación al entorno. Los datos recabados hasta el momento validan el éxito de la intervención quirúrgica y del proceso de rehabilitación llevado a cabo por el equipo de Sobrescobio.

GPS al servicio de la ciencia

Antes de la liberación, los investigadores incorporaron al busardo ratonero a la Red Centinela mediante un dispositivo GPS que envía actualizaciones periódicas sobre su localización. Esta tecnología permite detectar posibles episodios de enfermedad o intoxicación y medir el éxito real de su reincorporación al medio natural.

La Red Centinela es una iniciativa pionera impulsada conjuntamente por el Gobierno de Asturias y el Instituto Mixto de Investigación de la Biodiversidad, que agrupa a profesionales de la Universidad de Oviedo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Principado. Su objetivo es proteger la fauna silvestre frente a amenazas externas mediante el seguimiento de animales recuperados.

Qué es el busardo ratonero

El busardo ratonero (Buteo buteo) es una de las rapaces diurnas más comunes y reconocibles de Europa y de la Península Ibérica. Mide entre 51 y 57 centímetros de longitud con una envergadura que supera el metro, y presenta un plumaje pardo en el dorso con el vientre más claro, aunque con notable variabilidad individual en el color del pecho.

En España, el busardo ratonero está presente en prácticamente toda la geografía peninsular, con mayor densidad en zonas de media montaña, bosques mixtos y áreas rurales con alternancia de arbolado y espacios abiertos. En Asturias ocupa desde los valles interiores hasta las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, donde nidifica entre marzo y julio.

Clave para el ecosistema

Como depredador de roedores, reptiles e insectos, el busardo ratonero ejerce un papel esencial en el control natural de plagas y en el equilibrio de las cadenas tróficas. Su presencia es un indicador de la salud del ecosistema y su protección resulta prioritaria para mantener la biodiversidad de los entornos rurales y forestales del norte peninsular.

La persecución ilegal —mediante trampas, veneno o disparos— sigue siendo una de las principales amenazas para esta y otras rapaces en España. La Red Centinela permite documentar estos episodios con datos objetivos de geolocalización, lo que refuerza la capacidad de investigación y denuncia de las administraciones públicas.

Compromiso del Principado

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Asturias subraya con este caso su compromiso con la conservación de la fauna silvestre y con el desarrollo de herramientas científicas aplicadas a la protección de especies.

El busardo ratonero monitorizado se suma así a la red de animales que actúan como centinelas del estado real de los ecosistemas asturianos y de las amenazas que afrontan.