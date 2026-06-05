Todavía estamos a tiempo de frenar las peores consecuencias del cambio climático. Este es el mensaje que Naciones Unidas quiere lanzar este año con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, convertido en un llamamiento global por la acción climática. Un reto que también interpela a empresas que, como Heineken España, trabajan en reducir su impacto ambiental.

El grupo responsable de marcas como Heineken, Cruzcampo, Amstel y El Águila ha conseguido situarse como la primera cervecera española y el primer país de Heineken en el mundo en elaborar todos sus productos empleando únicamente energías renovables. Un hito que alcanzó en diciembre de 2025 y que ha reforzado su autonomía y competitividad dentro del sector.

Heineken España alcanzó así, en 2025, el objetivo de ser 100% renovable que todo el grupo se había marcado a nivel global para 2030, y lo logró tras movilizar más de 80 millones de euros junto a sus socios en una hoja de ruta centrada en la eficiencia energética y la generación de energía libre de emisiones.

Energía térmica

La cervecera remarca que el principal escollo para alcanzar una producción alimentada totalmente con fuentes limpias no se encontraba únicamente en el suministro eléctrico, sino también en la energía térmica, indispensable para procesos como la cocción del mosto, y uno de los ámbitos más complejos de descarbonizar.

Para resolver dicha cuestión han resultado claves sus dos plantas termosolares ubicadas en Sevilla y Valencia, respectivamente. Gracias a este tipo de infraestructuras, es posible emplear la energía del sol para producir el calor necesario que requiere la elaboración de la cerveza, al mismo tiempo que se reduce de forma significativa el consumo de combustibles fósiles.

Estrategia de descarbonización

Por otro lado, Heineken mantiene desde 2020 un acuerdo de largo plazo (PPA) con Iberdrola y la planta fotovoltaica de El Andévalo (Huelva) que abastece de electricidad renovable y descarbonizada a sus fábricas, almacenes y oficinas.

Otra acción destacada es el reparto de última milla con vehículos eléctricos que realiza en 13 ciudades españolas (Sevilla, Madrid capital, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Málaga, Bilbao, Córdoba, Cádiz, Ciudad Real, Tortosa, Sitges y Jaén) que ha contribuido a reducir en un 20% las emisiones de CO 2 equivalente en logística.

Esta estrategia de descarbonización de su actividad industrial le ha permitido a la compañía reducir en un 32% sus emisiones a lo largo de toda su cadena de valor (alcance 3), incluyendo ámbitos como las materias primas, el transporte o los envases.

Informe de Sostenibilidad

Al margen de estos logros en renovables y huella de carbono, Heineken ha desarrollado diversas iniciativas medioambientales y sociales que han quedado plasmadas en su informe Sostenibilidad en Cifras 2025. Según dicho documento, el grupo movilizó durante el último año alrededor de 10 millones de euros en innovación ambiental e iniciativas de acción social.

En palabras de Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España: «2025 ha sido un verdadero punto de inflexión, alcanzando el hito al que nos comprometimos hace un lustro».

Motor de crecimiento

Según afirma la responsable de sostenibilidad de la compañía: «Hemos demostrado que la ambición, la innovación y la colaboración público-privada pueden acelerar una transformación profunda que genera valor compartido. Y que la sostenibilidad es un verdadero motor de crecimiento y liderazgo».

«Desde la producción con 100% energía renovable y una gestión hídrica ejemplar, hasta el apoyo a nuestras comunidades y el impulso del talento joven, estamos construyendo un modelo de negocio que no sólo prospera, sino que tiene un impacto positivo y medible en todo el territorio», añade Ponce.

Agua

En materia de huella hídrica, las fábricas de la cervecera consumen un 45% menos de agua que en 2008, con una ratio de 2,68 litros de agua por litro de cerveza elaborada, cifra que ya supera el objetivo marcado por el grupo Heineken para zonas de estrés hídrico en el caso de Sevilla y Jaén.

Además, en 2025 se retornaron 2.900 millones de litros de agua a las cuencas de los ríos que nutren sus fábricas, un nuevo récord que casi duplica el objetivo de 1.500 millones, necesario para alcanzar un volumen equivalente al que contienen todas las cervezas, cider y tinto de verano que elabora en España.

También destaca su apuesta por la circularidad, que se sustenta en la certificación de sus cuatro fábricas como Cero Residuos a Vertedero, así como en la obtención de un 98,7% de residuos valorizados, un 86% de formatos reutilizables en hostelería o las 26 vidas que acumulan sus botellas de cerveza.

Aportación a España

Heineken España contribuye con casi 5.000 millones de euros, un 0,3% del PIB, al conjunto de la economía nacional. Y esta aportación a la riqueza del país, que se traduce en 11 euros por cada euro de actividad, se refleja en su producción.

La cervecera produce en España, en sus fábricas de Madrid, Sevilla, Valencia y Jaén, prácticamente todo lo que vende (el 98%) en nuestro país. Además, prioriza recursos nacionales como, por ejemplo, malta de cebada, grits de maíz y lúpulo, para alcanzar un 88% de materias primas de origen nacional.