HEINEKEN España hace historia: primera gran cervecera en producir sólo con energías renovables

En el sector industrial, a menudo se habla del futuro en términos a largo plazo. Sin embargo, HEINEKEN España se ha convertido en pionera al convertirse en el primer país que completa la transición energética de sus procesos de elaboración, adelantándose a los objetivos marcados por el Grupo a nivel global. La compañía ha presentado un hito que la sitúa a la vanguardia de la descarbonización en Europa: ya es la primera gran cervecera en España que elabora todos sus productos exclusivamente con energía 100% renovable, tanto eléctrica como térmica.

Este logro, que ha contado con la presencia de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no es un cambio cosmético. Supone una culminación de una década de innovación y la movilización de 80 millones de euros junto a partners como Iberdrola, Engie y CSIN para transformar radicalmente el corazón de sus cuatro fábricas en Sevilla, Jaén, Valencia y Madrid.

Marcas icónicas como Cruzcampo, Heineken®, Amstel o El Águila ya se elaboran con energía eléctrica y térmica de origen renovable, un origen energético que adelanta en cinco años los objetivos globales de su propia matriz.

El sol de Sevilla y Valencia: calor industrial sin emisiones

Uno de los mayores retos de la industria pesada es sustituir el gas natural en los procesos térmicos (el calor necesario para el conocimiento de la cerveza). HEINEKEN España ha solucionado este enigma aliándose con la innovación local.

En su planta de Sevilla, ha inaugurado la mayor planta termosolar de uso industrial de Europa de la mano de Engie. Un mar de espejos que concentra la radiación solar para calentar agua a temperaturas industriales, permitiendo que la fábrica reduzca drásticamente su dependencia de los combustibles fósiles.

Siguiendo esta estela, la fábrica de Quart de Poblet, en Valencia, ha puesto en marcha otra joya tecnológica junto a CSIN: la mayor planta termosolar de categoría Fresnel del mundo para uso industrial. Estas instalaciones, sumadas a la planta de biomasa en Jaén (que utiliza restos de poda de olivar local, impulsando la economía circular de la región), permiten que el 100% de la energía térmica necesaria para elaborar sus cervezas, ciders y tintos de verano sea ya de origen renovable.

Reducir la necesidad de energía en sus procesos

Si el calor viene del sol y la tierra, la electricidad que mueve sus líneas de envasado y logística interna también es de origen renovable. Desde 2020, gracias a un acuerdo de largo plazo (PPA) con Iberdrola y la planta fotovoltaica de El Andévalo (Huelva), sus fábricas, almacenes y oficinas ya funcionaban con electricidad 100% renovable. Sin embargo, el hito presentado hoy cierra el círculo al integrar el calor (energía térmica), la pieza del puzzle más difícil de descarbonizar en la industria agroalimentaria.

Para Etienne Strijp, presidente de HEINEKEN España, y Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, este avance es una prueba de que la competitividad y la ecología pueden ir de la mano.

España se convierte así en el primer mercado del grupo a nivel mundial en alcanzar la neutralidad en carbono en producción, contribuyendo al objetivo global de la compañía de ser cero emisiones netas en producción en 2030 y en toda la cadena de valor en 2040.

También con el agua y residuos

La ambición de la compañía no se detiene en la energía. La gestión del agua, ingrediente principal de la cerveza, es otro de sus grandes pilares. HEINEKEN España ya retorna a las cuencas de los ríos que nutren sus fábricas el 100% del agua que contienen sus cervezas, ciders y tinto de verano. Proyectos de restauración de humedales en Doñana, en el río Jarama, o el proyecto Cañaveral en Valencia han permitido que la cervecera tenga un balance hídrico neutro, retornando más de 2.200 millones de litros de agua al año a la naturaleza.

Además, sus cuatro fábricas españolas ya cuentan con la certificación “Cero Residuos a Vertedero”. Esto significa que prácticamente el 100% de los subproductos y materiales utilizados en el proceso –desde el bagazo de la cebada hasta el vidrio o el cartón– se valorizan para tener una segunda vida como alimento para ganado, abono agrícola o nuevos envases.

Un hito con sello español

La presentación de este logro no sólo marca un antes y un después para la compañía, sino que sitúa a España como el referente absoluto dentro del grupo internacional. Al convertirse en el primer país dentro del Grupo en todo el mundo en completar la transición energética de su producción, la filial española demuestra que la descarbonización es una ventaja competitiva real.

Este avance permite que los más de 13 millones de cañas que se sirven cada día bajo sus marcas no sólo lleven el sabor de siempre, sino también el compromiso de una industria que ha sabido reinventarse.

Con la mirada puesta en el horizonte de 2040 para ser cero emisiones netas en toda su cadena de valor, HEINEKEN España ha sentado hoy las bases de un nuevo modelo industrial.