No paga electricidad: el hombre que construyó una central eléctrica en su casa de Aravaca con placas solares

El precio de la electricidad y de la energía solar no ha parado de subir en los últimos años, tanto para hogares como para empresas. Por ello, hay personas que se han buscado sus mañas para ahorrarse unos euros en la factura de la luz. Éste es el caso de este vecino de Aravaca que, según sus propias palabras, tiene «una central eléctrica en el tejado».

Este caso se nos dio a conocer el pasado 2023 y se trata de la historia de una urbanización de poco más de 150 vecinos en la localidad de Aravaca en Madrid y contaban con más de 4.000 placas en el techo de sus casas. José, vecino de la zona, tenía 18 placas en su haber y conseguía abastecer por completo sus necesidades energéticas diarias.

En 2025, alrededor del 22% de españoles tenían instalada en su casa cualquier tipo de infraestructura energética fotovoltaica, cifra que aumenta año a año, ya que casi el 90% de los ciudadanos considera la energía fotovoltaica una alternativa viable y sostenible para generar electricidad en España.

Ventajas de este sistema

Como bien explicaba Jose, las opciones que otorga este tipo de energía son múltiples. Gracias a la energía fotovoltaica, Jose puede calentar la casa en invierno, enfriarla en verano, abastecerse eléctricamente o hasta cargar su coche. Además, con la energía sobrante —entre un 30 y un 40%— se inyecta en la red para el uso de otros consumidores de la comunidad de vecinos, lo que permite a más gente disminuir el precio de su consumo de electricidad gracias a la energía solar.

Aparte de sostenible, no es una tecnología excesivamente difícil de costear. Otra vecina de la urbanización, Mercedes, explicaba cómo, de los casi 6.000 euros que costaba el proyecto energético, apenas tuvo que inyectar 800 euros de su bolsillo gracias a las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Gracias al cambio hacia una energía más sostenible, vecinos como Mercedes y Jose pueden ahorrar alrededor de un 70% en su factura de la luz.