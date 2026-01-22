Ni aerotermia ni suelo radiante: la mejor calefacción según los expertos es de piedra natural

España sigue atravesando semanas con un clima invernal. Es por ello que muchas familias buscan la manera más eficiente de calentar sus hogares, principalmente con la calefacción. Para esta situación, Fran Carbonell, electricista, ha compartido un video a través de sus redes sociales dando su opinión y ofreciendo la que el considera la mejor opinión en estos casos: los radiadores eléctricos inverter de piedra natural.

Calefacción con bajo consumo y fácil instalación

Uno de los principales atractivos de este sistema es la rapidez y simplicidad de su montaje, algo que el propio Carbonell detalla paso a paso en su vídeo. No hace falta realizar reformas, ni acometer trabajos complicados, ni contar con varios técnicos especializados. Según explica el instalador, basta con fijar los anclajes a la pared, colocar el radiador en su posición y conectarlo a un enchufe convencional. Esta sencillez lo convierte en una alternativa muy práctica para quienes buscan una solución de calefacción eficaz, evitando tanto las obras como el elevado coste que suele implicar la instalación de sistemas de gas.

Cómo funciona este sistema

La clave de su eficiencia está en la combinación de la tecnología inverter con la inercia térmica de la piedra natural. A diferencia de los sistemas convencionales, que funcionan a base de encendidos y apagados continuos, el inverter ajusta de forma automática la potencia necesaria para conservar una temperatura constante y uniforme, reduciendo los picos de gasto energético. Una vez en funcionamiento, el usuario únicamente debe marcar la temperatura deseada y establecer la programación diaria.

Tal y como explica Carbonell, “con unos pocos ajustes ya puedes empezar a disfrutar de una calefacción natural y de bajo consumo”. Este avance tecnológico se suma a otras estrategias habituales para contener el gasto energético, como las aplicadas en las calderas de gas tradicionales.

Los precios, el porqué de la búsqueda constante del ahorro

Buscar opciones de calefacción más eficientes se ha vuelto prioritario en un contexto de encarecimiento general de la energía. Un ejemplo claro es la reciente subida del precio de la bombona de butano, que afecta directamente a muchos hogares que la utilizan tanto para cocinar como para calentarse en invierno. A este incremento se suma el gasto medio anual en calefacción, que la OCU sitúa en torno a los 640 euros, una cifra que pone de relieve la importancia de controlar el consumo sin renunciar al bienestar en casa.

En este escenario, los especialistas insisten en el valor de los sistemas de calefacción regulables y programables. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) aconseja mantener la temperatura del hogar en 21 grados durante el día, un ajuste sencillo de aplicar con radiadores de piedra natural. Además, el ingeniero Jorge Morales recuerda un dato clave para el ahorro: cada grado que se baja la calefacción supone, de media, un 7% menos en la factura. Así, poder ajustar con precisión la temperatura y los horarios de funcionamiento se convierte en una herramienta esencial para reducir gastos y mejorar la eficiencia energética del hogar.