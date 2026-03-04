Imputada una mujer por hacerse pasar por enfermera para robar joyas a ancianas mientras les hacía masajes

La Guardia Civil ha imputado a una mujer de 29 años como presunta autora de varios robos de joyas a ancianas en plena vía pública en Mallorca. Los hechos se habrían cometido en los municipios de Consell, Sineu y Lloseta, donde se le atribuyen varios delitos de hurto.

Los episodios investigados se produjeron entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, y se prolongaron hasta febrero de 2026. Sin embargo, más allá de la reiteración de los hechos, lo que ha llamado especialmente la atención es el método empleado para perpetrarlos, tan insólito como calculado.

Según las denuncias presentadas por las víctimas, la mujer se acercaba a ancianas que caminaban solas por la calle. Con el rostro parcialmente oculto tras una mascarilla quirúrgica, se hacía pasar por una conocida del municipio, iniciando una conversación amable con la que lograba generar confianza en cuestión de minutos.

Tras ese primer acercamiento, afirmaba ser enfermera y ofrecía darles un masaje. En ese momento aplicaba cremas o aceites en las muñecas o el cuello de las perjudicadas. La escena podía parecer casi cotidiana, incluso inofensiva. Pero mientras sus manos realizaban el supuesto masaje, aprovechaba la cercanía física y la distracción para sustraer las joyas de oro que llevaban puestas.

A raíz de las denuncias, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Inca iniciaron las pesquisas que permitieron identificar y localizar a la sospechosa. Finalmente, fue investigada como presunta autora de seis delitos de hurto. La mujer cuenta, además, con numerosos antecedentes por hechos similares.