Adiós a las air fryer para siempre: llevas toda la vida utilizando mal este electrodoméstico de tu casa
Toma nota de este electrodoméstico que puede ser tu freidora de aire
Habas en freidora de aire: receta fácil, rápida y saludable
El truco secreto de los restaurantes para pelar tomates en 30 segundos y sacando la piel entera
Manuel Viso, médico, advierte por esto que tenemos en la cocina y usamos todos los días: un foco de enfermedades graves
Llevas toda la vida utilizando mal este electrodoméstico de tu casa, le vas a decir adiós a las air fryer para siempre. La cocina se convierte en un lugar en el que acabamos acumulando una gran cantidad de electrodomésticos que quizás no utilizamos. Nos hemos habituado a tener de todo, en este intento de seguir unas modas culinarias que hasta hace nada, pasaban desapercibidas o al menos, no llegaban a la mayoría de las casas.
Acabaremos necesitando más de lo que quizás nunca hubiéramos imaginado y lo haremos de tal forma que acabaremos obteniendo un extra de necesidad de espacio para acabar obteniendo aquello que queremos. Las modas en la cocina pueden convertirse en una forma de acumular elementos que no son necesarios o que ya tenemos. La realidad es que quizás el problema sea que no sabemos cómo sacar el máximo partido a estos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas fechas que vamos a tener por delante. Este electrodoméstico que tienes en casa y que quizás no has utilizado bien hasta ahora, puede convertirse el que acabe por dejar atrás el reinado de las air fryer.
Las air fryer quizás se van para siempre
La realidad es que estamos ante un elemento que se ha convertido en uno de los básicos de nuestra casa, aunque en realidad, podemos prescindir de él de una manera que hasta el momento no sabíamos. Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales.
Es hora de saber en todo momento qué podemos obtener con la ayuda de una mezcla de elementos que pueden ayudarnos a obtener lo que queremos. Una comida cocinada en menos tiempo y con una calidad que nos ayudará a sumergirnos de lleno en este tipo de detalles.
Esa comida que no necesita tanto aceite y que acaba siendo más saludable, pero, sobre todo, partiendo de una base esencial. Un electrodoméstico que ya tenemos, es decir, no nos costará nada y tampoco supondrá que tengamos que hacer espacio en la cocina.
Un extra al que se suma el hecho de hacer realidad estos cambios que pueden ayudarnos a potenciar un poco más este tipo de electrodomésticos que pueden acabar siendo más básicos y eficientes en toda cocina.
Llevas toda la vida utilizando mal este electrodoméstico de esta cocina
Puedes tener ahora mismo una air fryer en casa sin saberlo, la realidad es que hay un electrodoméstico que puede tener esta función o, al menos, una muy similar para cocinar los fritos y determinados ingredientes sin necesidad de añadir una gran cantidad de aceite.
Los expertos de Teka nos dan con una serie de motivos principales para convertir nuestro horno en una freidora de aire:
Sencillez de uso. Aunque nos encanta idear recetas y compartirlas contigo, lo cierto es que usar el horno como una freidora de aire es bastante sencillo. No necesitas liarte a ver tutoriales: puedes poner tal cual incluso los alimentos congelados. La bandeja y el propio horno hacen que el aire cocine por igual cada uno de los alimentos para que puedas hacer recetas fáciles y deliciosas en cuestión de minutos, con la seguridad de obtener el resultado que tienes en la cabeza. Lo mejor: modelos como el AirFry vienen preparados para que no tengas ni que darle la vuelta a los alimentos. Cómo te quedas.
El ahorro se nota. Adquirir un horno en estos momentos supone una mejora evidente en su consumo. Además, con algunos consejos puedes optimizar todavía más su uso. Pero el caso aquí es que, si lo que quieres es hacer fritos, con el uso de un horno que funciona como una freidora de aire, lograrás ahorrar aceite con un gasto energético ajustado. En el caso del horno AirFry, el ahorro que permite la categoría A+ significa hasta un 20 % menos en tu factura, comparado con otros hornos convencionales de la misma marca.
Gran tamaño. Si queremos comparar un horno con función airfryer frente a una freidora de aire, veremos que muchas veces el tamaño de la freidora nos limita a la hora de cocinar. Si tu intención es cocinar para toda la familia o cantidades un poco más allá de raciones individuales, un horno puede llegar a tener capacidad de 70 litros. Es decir, un tamaño XXL que nos permite cocinar hasta un 30 % más que un horno de tamaño estándar.
Limpieza: horno vs. freír con aceite. La limpieza de la cocina cada vez que hacemos algo frito es una fantasía. Primero, es difícil no salpicar una amplia superficie con el aceite, por no hablar de las quemaduras en sí que nos suele provocar y que hace que utilicemos la tapa de las sartenes como el escudo de Capitán América cada vez que freímos algo. Pero es que además el olor lo impregna todo. Si tienes una campana potente, esto último te lo puedes ahorrar. Pero en general, cocinar en un horno tipo airfryer te va a permitir limpiar en cinco minutos sin renunciar a los fritos. Y si el horno ya viene con sistemas de autolimpieza, pues mejor todavía, tiempo que te ahorras: calidad de vida.