David, chef: «Para que la pasta esté buena tiene que ser buena de verdad»

El Gipsy Chef no duda en sorprendernos con una receta de pasta que puede cambiarlo todo, para que sea buena de verdad, debe cumplir con unas condiciones. Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y, sin duda alguna, acabará marcando estas jornadas en las que cada detalle contará de una forma muy diferente. Estaremos muy pendientes de una situación del todo inesperada en estos días en los que podremos comer un plato de restaurante con el mínimo esfuerzo posible.

La cocina es un arte y para conseguir disfrutar de ella deberemos empezar a descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes que pueden ser claves. Una situación del todo inesperada, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. La base de todo buen plato son unos ingredientes que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De un giro radical que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno en estos días en los que cada detalle contará. Una chef profesional nos ayuda a crear una pasta de lujo en 8 minutos.

Este chef sabe cómo cocinar la pasta

Lo que nos encanta del Gipsy chef es que es capaz de crear platos increíbles en un abrir y cerrar de ojos, con la máxima sencillez posible. Se hizo famoso por cocinarnos en cualquier sitio, en medio de la calle o en el banco de un parque, con una buena base todo es posible.

La grandeza de sus recetas es que se trata de elaboraciones sencillas con mucho sabor, nos ahorran tiempo y esfuerzos y son siempre bienvenidas a estos días en los que no paramos ni un segundo. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con una mezcla de elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.

Una pasta es quizás una de las elaboraciones que siempre acaba gustando a todos. En especial si optamos por esta receta, que lleva simplemente, mantequilla, limón, ajos, perejil y poco más. Es una base de lo más simple a prueba de vegetarianos o carnívoros.

A cualquiera que le guste una buena pasta acabará disfrutando al máximo con esta combinación de ingredientes que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Para que esta pasta esté buena tienes que hacer esto

Siguiendo las redes de este cocinero, nos damos cuenta de la importante de contar con una buena materia prima. No se necesita mucho más para acabar obteniendo aquello que necesitamos un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo esencial en estos días.

Puedes cocinar la más sencilla de las pastas en un abrir y cerrar de ojos, con unos ingredientes que quizás tengas en casa y son fáciles de encontrar. En un tiempo récord puede salir de tu cocina un plato de restaurante de lo más saludable y delicioso.

Te proponemos una receta parecida para que puedas ponerla en práctica y disfrutar en primera persona de esta combinación de ingredientes que puede ser uno de los más destacados de estas próximas jornadas.

Ingredientes:

350 gr de pasta

100 gr de mantequilla

4 ramitas de romero

4 dientes de ajo

1 limón

Queso rallado

100 ml del agua de la cocción de la pasta

Sal

Pimienta

Cómo preparar unos tallarines con salsa de romero, ajo y limón