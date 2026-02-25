Recetas de postres

Frixuelos sin gluten: receta tradicional adaptada para celíacos

Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Frixuelos sin gluten esponjosos y deliciosos, perfectos para disfrutar sin renunciar al sabor tradicional.

Hablar de frixuelos es hablar de tradición. De cocina casera, de tardes de carnaval y de ese olor dulce que llena la casa mientras se hacen uno tras otro en la sartén. Son finos, suaves y ligeros, muy parecidos a las crepes, pero con identidad propia. Y sí, si eres celíaco, también puedes disfrutarlos.

Adaptar una receta tradicional al formato sin gluten no significa renunciar al sabor ni a la textura. Solo hay que hacer pequeños ajustes y elegir bien los ingredientes. El resultado sigue siendo ese frixuelo flexible, ligeramente dorado y perfecto para rellenar.

Si te gusta preparar recetas sin gluten, también puedes animarte con unos esponjosos Donuts sin gluten, unas clásicas Galletas de harina de arroz sin gluten o incluso algo salado como los Malfatti ricotta y espinaca sin gluten. La cocina sin gluten puede ser mucho más variada de lo que parece.

Ingredientes sencillos, resultado de siempre

  • 3 huevos

  • 500 ml de leche (puede ser sin lactosa si lo necesitas)

  • 120 g de harina sin gluten (mezcla especial o harina de arroz fina)

  • 1 cucharada de azúcar

  • 1 pizca de sal

  • 1 cucharada de mantequilla derretida

  • Un poco de aceite o mantequilla para la sartén

Nada extraño ni difícil de encontrar. La clave está en usar una buena harina sin gluten para que la textura sea suave y no quede arenosa.

Preparar la masa (sin complicaciones)

  1. Empieza batiendo los huevos con el azúcar y la pizca de sal. No hace falta que montes nada especial, solo que se mezclen bien. Después añade la leche poco a poco mientras sigues removiendo.
  2. Incorpora la harina tamizada para evitar grumos y mezcla hasta que la masa quede lisa y fluida. Por último, añade la mantequilla derretida.
  3. La textura debe ser ligera, casi líquida, similar a la de unas crepes. Si la notas demasiado espesa, un chorrito más de leche lo soluciona.
  4. Déjala reposar unos 15 minutos. Parece un detalle pequeño, pero ayuda mucho a que la harina se hidrate bien y los frixuelos salgan más suaves.

A la sartén, con calma

  1. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio. Engrásala ligeramente, solo una capa fina.
  2. Vierte un pequeño cucharón de masa y mueve la sartén para repartirla formando una capa fina. No deben quedar gruesos; la gracia del frixuelo está en su delicadeza.
  3. Cuando los bordes empiecen a despegarse y veas pequeñas burbujas, dale la vuelta con cuidado. El segundo lado se hace más rápido, apenas unos segundos.
  4. Y así, uno tras otro. Apílalos en un plato mientras sigues cocinando el resto.

Pequeños consejos que ayudan

  • Usa una buena sartén antiadherente. Marca la diferencia.

  • No pongas demasiado aceite, solo lo justo.

  • Mantén el fuego medio; si está muy alto se dorarán demasiado rápido y perderán suavidad.

  • No te preocupes si el primero no sale perfecto. Siempre pasa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:
30 minutos aproximadamente (incluyendo reposo).

Porciones:
8-10 frixuelos.

Información nutricional (aproximada por unidad):
Entre 110 y 130 calorías.
Aptos para celíacos al utilizar harina sin gluten.
Contenido moderado en azúcares.

Tipo de cocina:
Tradicional asturiana adaptada.

Tipo de comida:
Postre o merienda.

Los frixuelos sin gluten demuestran que adaptar una receta de toda la vida no significa perder su esencia. Siguen siendo finos, suaves y perfectos para compartir. Porque al final, lo importante no es solo la receta, sino el momento alrededor de la mesa.

