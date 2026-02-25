Frixuelos sin gluten: receta tradicional adaptada para celíacos

Hablar de frixuelos es hablar de tradición. De cocina casera, de tardes de carnaval y de ese olor dulce que llena la casa mientras se hacen uno tras otro en la sartén. Son finos, suaves y ligeros, muy parecidos a las crepes, pero con identidad propia. Y sí, si eres celíaco, también puedes disfrutarlos.

Adaptar una receta tradicional al formato sin gluten no significa renunciar al sabor ni a la textura. Solo hay que hacer pequeños ajustes y elegir bien los ingredientes. El resultado sigue siendo ese frixuelo flexible, ligeramente dorado y perfecto para rellenar.

Si te gusta preparar recetas sin gluten, también puedes animarte con unos esponjosos Donuts sin gluten, unas clásicas Galletas de harina de arroz sin gluten o incluso algo salado como los Malfatti ricotta y espinaca sin gluten. La cocina sin gluten puede ser mucho más variada de lo que parece.

Ingredientes sencillos, resultado de siempre

3 huevos

500 ml de leche (puede ser sin lactosa si lo necesitas)

120 g de harina sin gluten (mezcla especial o harina de arroz fina)

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

1 cucharada de mantequilla derretida

Un poco de aceite o mantequilla para la sartén

Nada extraño ni difícil de encontrar. La clave está en usar una buena harina sin gluten para que la textura sea suave y no quede arenosa.

Preparar la masa (sin complicaciones)

Empieza batiendo los huevos con el azúcar y la pizca de sal. No hace falta que montes nada especial, solo que se mezclen bien. Después añade la leche poco a poco mientras sigues removiendo. Incorpora la harina tamizada para evitar grumos y mezcla hasta que la masa quede lisa y fluida. Por último, añade la mantequilla derretida. La textura debe ser ligera, casi líquida, similar a la de unas crepes. Si la notas demasiado espesa, un chorrito más de leche lo soluciona. Déjala reposar unos 15 minutos. Parece un detalle pequeño, pero ayuda mucho a que la harina se hidrate bien y los frixuelos salgan más suaves.

A la sartén, con calma

Calienta una sartén antiadherente a fuego medio. Engrásala ligeramente, solo una capa fina. Vierte un pequeño cucharón de masa y mueve la sartén para repartirla formando una capa fina. No deben quedar gruesos; la gracia del frixuelo está en su delicadeza. Cuando los bordes empiecen a despegarse y veas pequeñas burbujas, dale la vuelta con cuidado. El segundo lado se hace más rápido, apenas unos segundos. Y así, uno tras otro. Apílalos en un plato mientras sigues cocinando el resto.

Pequeños consejos que ayudan

Usa una buena sartén antiadherente. Marca la diferencia.

No pongas demasiado aceite , solo lo justo.

Mantén el fuego medio; si está muy alto se dorarán demasiado rápido y perderán suavidad.

No te preocupes si el primero no sale perfecto. Siempre pasa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

30 minutos aproximadamente (incluyendo reposo).

Porciones:

8-10 frixuelos.

Información nutricional (aproximada por unidad):

Entre 110 y 130 calorías.

Aptos para celíacos al utilizar harina sin gluten.

Contenido moderado en azúcares.

Tipo de cocina:

Tradicional asturiana adaptada.

Tipo de comida:

Postre o merienda.

Los frixuelos sin gluten demuestran que adaptar una receta de toda la vida no significa perder su esencia. Siguen siendo finos, suaves y perfectos para compartir. Porque al final, lo importante no es solo la receta, sino el momento alrededor de la mesa.