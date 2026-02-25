Frixuelos sin gluten: receta tradicional adaptada para celíacos
Frixuelos sin gluten esponjosos y deliciosos, perfectos para disfrutar sin renunciar al sabor tradicional.
Pasta sin gluten casera
Pan de hamburguesa sin gluten
Mugcake sin azúcar ni gluten
Hablar de frixuelos es hablar de tradición. De cocina casera, de tardes de carnaval y de ese olor dulce que llena la casa mientras se hacen uno tras otro en la sartén. Son finos, suaves y ligeros, muy parecidos a las crepes, pero con identidad propia. Y sí, si eres celíaco, también puedes disfrutarlos.
Adaptar una receta tradicional al formato sin gluten no significa renunciar al sabor ni a la textura. Solo hay que hacer pequeños ajustes y elegir bien los ingredientes. El resultado sigue siendo ese frixuelo flexible, ligeramente dorado y perfecto para rellenar.
Si te gusta preparar recetas sin gluten, también puedes animarte con unos esponjosos Donuts sin gluten, unas clásicas Galletas de harina de arroz sin gluten o incluso algo salado como los Malfatti ricotta y espinaca sin gluten. La cocina sin gluten puede ser mucho más variada de lo que parece.
Ingredientes sencillos, resultado de siempre
-
3 huevos
-
500 ml de leche (puede ser sin lactosa si lo necesitas)
-
120 g de harina sin gluten (mezcla especial o harina de arroz fina)
-
1 cucharada de azúcar
-
1 pizca de sal
-
1 cucharada de mantequilla derretida
-
Un poco de aceite o mantequilla para la sartén
Nada extraño ni difícil de encontrar. La clave está en usar una buena harina sin gluten para que la textura sea suave y no quede arenosa.
Preparar la masa (sin complicaciones)
- Empieza batiendo los huevos con el azúcar y la pizca de sal. No hace falta que montes nada especial, solo que se mezclen bien. Después añade la leche poco a poco mientras sigues removiendo.
- Incorpora la harina tamizada para evitar grumos y mezcla hasta que la masa quede lisa y fluida. Por último, añade la mantequilla derretida.
- La textura debe ser ligera, casi líquida, similar a la de unas crepes. Si la notas demasiado espesa, un chorrito más de leche lo soluciona.
- Déjala reposar unos 15 minutos. Parece un detalle pequeño, pero ayuda mucho a que la harina se hidrate bien y los frixuelos salgan más suaves.
A la sartén, con calma
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio. Engrásala ligeramente, solo una capa fina.
- Vierte un pequeño cucharón de masa y mueve la sartén para repartirla formando una capa fina. No deben quedar gruesos; la gracia del frixuelo está en su delicadeza.
- Cuando los bordes empiecen a despegarse y veas pequeñas burbujas, dale la vuelta con cuidado. El segundo lado se hace más rápido, apenas unos segundos.
- Y así, uno tras otro. Apílalos en un plato mientras sigues cocinando el resto.
Pequeños consejos que ayudan
-
Usa una buena sartén antiadherente. Marca la diferencia.
-
No pongas demasiado aceite, solo lo justo.
-
Mantén el fuego medio; si está muy alto se dorarán demasiado rápido y perderán suavidad.
-
No te preocupes si el primero no sale perfecto. Siempre pasa.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
30 minutos aproximadamente (incluyendo reposo).
Porciones:
8-10 frixuelos.
Información nutricional (aproximada por unidad):
Entre 110 y 130 calorías.
Aptos para celíacos al utilizar harina sin gluten.
Contenido moderado en azúcares.
Tipo de cocina:
Tradicional asturiana adaptada.
Tipo de comida:
Postre o merienda.
Los frixuelos sin gluten demuestran que adaptar una receta de toda la vida no significa perder su esencia. Siguen siendo finos, suaves y perfectos para compartir. Porque al final, lo importante no es solo la receta, sino el momento alrededor de la mesa.
