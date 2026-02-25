El truco de los chefs vascos para hacer la ensaladilla rusa perfecta: «Mezclar la mahonesa con yogur»

Si hay un plato que define la gastronomía española, más allá de la tortilla de patatas o la paella, es la ensaladilla rusa, y los chefs vascos conocen el mejor truco para que quede perfecta tanto en sabor como en textura. Frente a las versiones que podemos encontrar en el supermercado, las recetas caseras permiten ajustar la cremosidad, la intensidad y el punto exacto de acidez.

En este escenario, la mayonesa no es simplemente un ingrediente más; en realidad, se trata del elemento que armoniza el resto de componentes de la ensaladilla rusa. La patata, la zanahoria, el bonito y el huevo pueden ser de la mejor calidad y estar perfectamente cocinados, pero sin una buena mayonesa casera el plato pierde carácter y personalidad.

El truco definitivo para hacer la mejor ensaladilla rusa

Karlos Arguiñano asegura que el secreto del éxito está en la técnica. La mayonesaes una emulsión, es decir, una mezcla estable entre dos líquidos que normalmente no se integrarían: el aceite y la parte acuosa del huevo. El objetivo es que esa unión sea firme y no se corte, y para lograrlo, hay varios detalles que marcan la diferencia.

El procedimiento es sencillo, pero conviene seguir una serie de pasos para obtener el plato deseado. En el vaso de la batidora se introduce el huevo entero, medio diente de ajo, una pizca de sal, un chorrito de vinagre y el aceite de oliva suave.

El truco para que no se corte consiste en apoyar la batidora en el fondo del vaso y empezar a batir sin moverla. Este gesto permite que la emulsión comience desde la base y se forme de manera progresiva. Durante los primeros segundos, es fundamental no levantar el brazo de la batidora. Cuando la mezcla empiece a espesar y se observe que la textura se vuelve cremosa y homogénea, entonces sí se puede subir ligeramente para integrar el resto del aceite.

Aquí entra en juego el truco de Karlos Arguiñano para hacer la mejor ensaladilla rusa: mezclar la mayonesa con yogur para que la salsa tenga una textura más ligera y un sabor más suave.

Una vez elaborada la mayonesa casera, añadir una o dos cucharadas de yogur natural sin azúcar. Integrar el yogur con movimientos suaves, preferiblemente con varillas o cuchara, sin batir en exceso. Mezclar hasta que la textura se vuelva más ligera. Ajustar el punto de sal o acidez si fuera necesario. Conservar en frío hasta el momento de utilizarla.

Ingredientes para 6 raciones: • 2-3 patatas (400 gr) • 3 zanahorias • 4 huevos • 350 gr de atún o bonito • 350 gr de mayonesa • 3 pimientos de piquillo o 1/2 pimiento rojo asado • 60 gr de aceitunas deshuesadas (20 ud) • 60 gr de pepinillos agridulces Elaboración: Lava las patatas, ponlas en una cazuela y cúbrelas con agua fría y un pellizco de sal. Pela las zanahorias y pon a cocer junto con las patatas. El tiempo depende del tamaño de la patata pero aproximadamente tardarán 30 minutos desde que comienzan a hervir. En un caso aparte cuece los huevos durante 12 minutos. Antes de apagar el fuego pincha las patatas con un cuchillo para asegurarte que están bien cocidas. Deja templar. Pela las patatas y los huevos. Pica en cuartos las patatas, las zanahorias y los huevos, reservando 1 yema para la decoración final. Cuando están templados, no dejes enfriar. Ponlos en un bol amplio con la mayonesa y prensa con unas varillas manuales hasta obtener una textura cremosa. Desmiga el atún. Pica muy fino los pimientos, los pepinillos y las aceitunas, usando si tienes disponible, un procesador. Incorpóralos al bol. Mezcla hasta que todos los ingredientes están integrados. Emplatado: Sirve en una fuente, decorando al gusto con yema rallada.

Se empieza sumergiendo las patatas en agua fría con sal y se cuecen hasta que estén tiernas. En otro cazo aparte, se hierven las zanahorias peladas, que suelen necesitar un poco menos de tiempo. También se cuecen los huevos durante unos 12 minutos.

Una vez listos, se pelan las patatas y los huevos, se trocean (reservando alguna yema para la decoración final) y se cortan igualmente las zanahorias. Conviene hacer trozos más bien grandes, ya que después se añadirá la mayonesa y se trabajará la mezcla con varillas para lograr una textura más cremosa; si los ingredientes aún están ligeramente templados, el resultado será mejor.

A continuación, se incorpora el bonito ligeramente desmenuzado y se mezcla. Aunque así ya se obtiene una ensaladilla tradicional y sabrosa, se puede aportar un toque especial añadiendo pimientos del piquillo picados finamente, aceitunas y pepinillos. Se mezcla todo hasta integrar bien los ingredientes.