Mercadona tiene el regalo perfecto para el Día del Padre 2026: el kit ‘supreme’ para oler siempre bien

El Día del Padre se celebra mañana y, como suele ocurrir cada año cuando quedan apenas unas horas, a muchas personas les coge la prisa por comprar un regalo. No todo el mundo ha tenido tiempo de planificar esa compra con semanas de antelación. Entre el trabajo, la rutina y los imprevistos, acaba quedando para el último momento. Y ahí es cuando se buscan soluciones prácticas, que no fallen y que no supongan un gran desembolso y dónde Mercadona acierta de pleno con el set que muchos ya eligen para el Día del Padre, incluso como autoregalo.

Para celebraciones como la que nos ocupa, los lotes de perfumería se convierten de hecho un clásico que rara vez decepciona. Son fáciles de elegir, tienen buena presentación y dan sensación de regalo completo. Y todo ello Mercadona lo sabe, por eso apuesta este año por su lote hombre My Soul Supreme, un pack que combina fragancia, gel de baño y neceser por 12 euros. No es un producto nuevo en la cadena, pero sí uno de esos que reaparecen en fechas señaladas porque funcionan. Y todo gracias a su precio, su contenido y también como no, el modo en el que se presenta, perfecto para regalar.

El regalo para el Día del Padre que arrasa en Mercadona

El pack está compuesto por tres elementos pensados para el cuidado personal masculino. El principal es el eau de parfum de 100 ml, presentado en un frasco oscuro, con líneas sobrias y tapón metálico. El diseño sigue esa estética minimalista que suele asociarse a fragancias masculinas actuales.

El segundo producto es un gel champú de 100 ml, pensado para cuerpo y cabello. Este tipo de formato dos en uno resulta práctico y, además, mantiene la misma línea aromática que el perfume. Es decir, no solo se trata de regalar una fragancia, sino de ofrecer una pequeña rutina completa.

El tercer elemento es el neceser. Negro, con cierre de cremallera y tamaño suficiente para llevar productos básicos en un viaje corto o tener organizados los artículos de aseo en casa. Es un detalle que aporta valor añadido al conjunto, ya que no se limita al uso puntual del Día del Padre. En conjunto, el lote da sensación de producto cerrado, bien presentado y listo para entregar sin necesidad de envolver nada más.

Un precio que marca la diferencia

El lote se vende por 12 euros la unidad y lo cierto es que es un precio que resalta ya que en perfumería tradicional, un eau de parfum de 100 ml suele situarse muy por encima de esa cifra. Incluso en marcas blancas o fragancias asequibles, el precio puede rondar fácilmente los 20 o 25 euros si se compra por separado. Pero en este caso podemos tener perfume, gel y neceser. Esa relación calidad-precio es la que explica por qué estos lotes suelen agotarse en fechas señaladas como Navidad o el propio Día del Padre.

Además, el hecho de que se trate de 100 ml reales, no de un formato reducido, refuerza la percepción de que no es un producto simbólico, sino algo que puede durar varios meses de uso habitual.

Una apuesta segura para quienes no quieren complicarse

Elegir un regalo masculino puede resultar complicado cuando no se conocen gustos muy concretos. Ropa, complementos o tecnología implican acertar con talla, estilo o modelo. En cambio, un lote de cuidado personal es una opción más neutra. Y más si tenemos en cuenta que el perfume My Soul Supreme se sitúa dentro de ese perfil de fragancias intensas y versátiles que encajan tanto para el día a día como para ocasiones especiales. No pretende competir con marcas de alta gama, pero sí ofrecer una alternativa accesible que cumple con lo esencial: buena fijación y aroma reconocible.

El gel champú, por su parte, es práctico y funcional. Y el neceser añade ese componente reutilizable que evita que el regalo se limite a un consumo inmediato.

Con este lote podemos decir que Mercadona acierta de pleno con su propuesta para el Día del Padre. En sus tiendas tenemos más colonias, pero lo cierto es que elegir este lote es decantarse por el que muchos dicen que es su mejor fragancia, y además viene con gel y neceser. Puede que no sea el regalo más complejo y caro del mundo pero es todo un detalle para un día como el del Padre. Para quienes aún no han comprado nada y necesitan resolver el regalo antes de mañana, este kit puede ser una opción rápida, económica y sin complicaciones.

En definitiva, no te hará falta recorrer varias tiendas y tampoco comparar precios durante horas. Basta con que hagas parada en Mercadona y salir con el regalo listo. Y en fechas como esta, cuando el tiempo apremia, eso también cuenta así que no lo dudes y hazte con él, ya queda poco para el Día del Padre y en muchos Mercadona el lote está prácticamente agotado.