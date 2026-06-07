Miles de peregrinos, hoteles al completo, precios de alojamiento al alza, refuerzo de infraestructuras y una mayor actividad comercial convierten la visita del Papa en un auténtico acontecimiento económico.

La historia lo confirma y la visita del Papa León XIV a Madrid no es una excepción. Además, ya está teniendo impacto en las reservas hoteleras de la capital. Más allá del turismo y el consumo, existe un patrón en los mercados financieros.

Según los analistas de XTB el comportamiento histórico de la bolsa española alrededor de las últimas visitas papales deja algunos datos llamativos. En las cinco visitas analizadas desde 1993, el Ibex 35 registró una rentabilidad media prácticamente plana durante la estancia del Pontífice (+0,08%), pero el resultado mejora significativamente al ampliar el horizonte temporal.

El Ibex repunta con el Papa

Tres meses después de las visitas, el índice acumula una subida media del 6,5%, terminando en positivo en cuatro de las cinco ocasiones analizadas desde 1993.

Pese a ser muy reciente, los primeros viajes de León XIV dejan rentabilidades positivas. Los desplazamientos internacionales también ofrecen algunas referencias interesantes para los mercados.

Durante su visita a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, el índice BIST 100 avanzó un 1,9% durante la estancia. La evolución posterior fue todavía más favorable, acumulando una subida del 3,4% al cabo de un mes y cercana al 20% tres meses después.

Por su parte, la reciente gira africana realizada entre el 13 y el 23 de abril de 2026 también coincidió con un comportamiento positivo de los mercados de la región.

El índice MSCI Frontier Africa registró una subida cercana al 2,3% durante el periodo analizado, prolongando la tendencia positiva observada en los primeros viajes internacionales del nuevo Pontífice.

Como ocurre con el resto de datos del estudio, estas cifras no implican una relación directa entre la visita papal y el comportamiento bursátil. Sin embargo, sí permiten construir una curiosa estadística que muestra cómo, al menos hasta ahora, los mercados han acompañado con subidas los primeros viajes internacionales de León XIV.

Turismo y hoteles

Además, ya se ha estimado que la visita de León XIV a España podría generar un impacto económico de entre 90 y 120 millones de euros sólo en la Comunidad de Madrid, según las estimaciones oficiales.

A nivel nacional, diversas previsiones elevan el retorno económico hasta los 150 millones de euros. Los primeros efectos ya son visibles en el sector turístico, con un aumento del 43,8% en las reservas hoteleras de Madrid y tarifas medias que han alcanzado los 281 euros por noche, máximos de los últimos años

Si miramos a los datos históricos, los de Meliá Hotels son especialmente llamativos. Excluyendo periodos en los que la compañía todavía no cotizaba, las acciones registraron una rentabilidad media superior al 21% tres meses después de las visitas papales analizadas.

En algunos casos concretos, como la visita de Juan Pablo II en 2003, las acciones llegaron a acumular una subida superior al 67% en los tres meses posteriores.

Aunque resulta evidente que estos movimientos responden principalmente al contexto económico de cada momento, sí reflejan cómo el sector turístico suele coincidir con entornos favorables tras grandes eventos internacionales.

Los bancos agradecen la visita del Papa

Según los expertos, otro comportamiento interesante aparece en Banco Santander. La entidad cerró en positivo tres meses después de cuatro de las cinco visitas analizadas, con una rentabilidad media cercana al 6%. El dato resulta interesante porque este tipo de eventos suelen generar una actividad económica adicional asociada a pagos, consumo, transporte y servicios.

Aunque el impacto directo sobre las cuentas de un gran banco es reducido, sí sirve para ilustrar cómo los grandes acontecimientos suelen coincidir con periodos de mayor dinamismo económico.

La visita del Papa también requiere importantes recursos en materia de seguridad, control de accesos, comunicaciones e infraestructuras tecnológicas.

Indra y Mercedes

En este sentido, Indra registró una rentabilidad media superior al 10% tres meses después de las visitas estudiadas, convirtiéndose en una de las compañías con mejor comportamiento histórico dentro del análisis.

Y en lo referente al ‘Papamóvil’ pocas personas saben que Mercedes mantiene una relación con el Vaticano desde 1930, cuando entregó a Pío XI uno de los primeros vehículos papales modernos.

Desde entonces, la marca alemana ha estado estrechamente vinculada al vehículo del Papa y, en 2024, presentó incluso el primer ‘Papamóvil’ totalmente eléctrico de la historia.

“Un ejemplo más de cómo incluso un evento religioso puede conectarse con algunas de las grandes tendencias de inversión actuales, desde el lujo hasta la movilidad eléctrica”, concluyen los analistas de XTB.