Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, obtuvo un beneficio neto de casi 6 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 98% respecto a las ganancias de 294,7 millones que se anotó un año antes.

La empresa capitaneada por Marius Varzaru ha detallado en el informe de sus cuentas anuales que la caída en el beneficio se explica principalmente por la menor contribución de ingresos no recurrentes procedentes de la ‘operación Sota’, la venta de una parte de su red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en 12 provincias españolas a Sota Investments Spain OpCo, sociedad controlada por Macquarie Capital, Aberdeen y Arjun Infrastructure Partners, por un importe de hasta 750 millones de euros.

En 2024, esta operación aportó unos 399 millones de euros, frente a los cerca de 53 millones contabilizados en 2025.

Digi toca la campana

No obstante, la compañía, que debutó en el parqué bursátil español el pasado mes de julio, elevó su cifra de negocios un 18,4%, hasta los 934,1 millones de euros.

En 2025, los ingresos por servicios móviles aumentaron un 10,9%, hasta 487,6 millones de euros, mientras que los de banda ancha fija crecieron un 24,5%, hasta 411,8 millones, y la telefonía fija avanzó un 26,4%, hasta 13,9 millones, al tiempo que la facturación por otros servicios se incrementó un 97,3%, hasta 14,6 millones.

En paralelo, el negocio de televisión de pago redujo sus ventas un 39%, desde 10 millones de euros en 2024 hasta 6,1 millones en 2025, ejercicio en el que los gastos de personal aumentaron un 22,1%, al pasar de 220,2 millones a 268,8 millones de euros, mientras que la plantilla creció un 17,2%, desde 5.956 hasta 6.980 empleados al cierre dicho año.

Independientemente del impacto que los factores del mercado nacional e internacional puedan tener en la situación de Digi Spain Telecom, la evolución previsible para este año apunta «a la continuidad y al crecimiento de la cifra de negocios y la rentabilidad».

Subida desde el debut bursatil

Digi Spain Telecom, que debutó en la Bolsa española el pasado 16 de julio y acumula una subida del 1,8% desde que arrancó su negociación, empezó su primera sesión en 6 euros, lo que supuso una variación del 7,1% respecto al precio de salida fijado en 5,6 euros.

La operación implicaba una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros al precio de salida, que hacia las 12.45 horas de este jueves se situaba en los 1.692 millones de euros.

Con todo, Digi subía un 4,3% en la Bolsa de Madrid, hasta intercambiarse a un precio unitario de 5,7 euros.