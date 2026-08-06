El Rey Felipe llega al RCNP para competir en la tercera jornada de la 44 Copa del Rey Mapfre

Un día más, sobre las 10:30 horas de la mañana, el Rey Felipe ha llegado al Real Club Náutico de Palma (RCNP) para disputar la tercera jornada de competición en la 44 Copa del Rey Mapfre.

A su llegada al club mallorquín ha sido recibido por el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la CEO de MAPFRE Iberia, Elena Sanz; y el presidente del RCNP, Rafael Gil.

Después del saludo, Felipe se ha dirigido a la Sala Magna, donde ha felicitado personalmente a la joven regatista del RCNP, Lluc Bestard, por su segundo título europeo de Optimist consecutivo logrado hace una semana en aguas de Gydnia (Polonia). Es la primera vez que una regatista española de Optimist consigue el título consecutivo de campeona de Europa.

A continuación, el Rey se ha dirigido al pantalán para embarcarse en el Hispania, con quien disputa la tercera jornada de regatas en la clase Abanca ORC.