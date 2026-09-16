Vox exige la deportación inmediata del mena argelino que mató a otro en Son Gotleu: «¿Qué hacía en la calle?»
Manuela Cañadas: "Estamos ante una cadena de fallos gravísima, alguien tendrá que dar explicaciones"
Giro brutal en el crimen de Son Gotleu: el presunto homicida era menor y figuraba como adulto
La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, ha exigido este miércoles explicaciones por la cadena de fallos que permitió que el menor argelino de 17 años detenido por el homicidio de un joven en Palma permaneciera en la calle pese a encontrarse fugado, a pesar de tener pendientes tres meses de cumplimiento por un delito anterior y haber sido arrestado por un hurto solamente un día antes.
«¿Qué hacía en la calle? ¿Cómo es posible que fuera arrestado un día antes y regresara a la calle? Y, sobre todo, ¿quién tenía la obligación de controlarlo?», ha preguntado Cañadas durante su comparecencia en el Parlamento.
La portavoz de Vox ha recordado que el menor está acusado de apuñalar mortalmente a un joven de 19 años en el barrio de Son Gotleu y que una jueza de Menores ha ordenado ahora su ingreso en un centro de internamiento hasta la celebración del juicio. «Estaba fugado, tenía una medida pendiente y volvió a la calle. Ahora sí está internado, pero ya es demasiado tarde. Hay un joven muerto y unas administraciones que tienen que explicar cómo pudo ocurrir todo esto», ha denunciado.
Vox reclama conocer desde cuándo se encontraba fugado, de qué centro, recurso o medida judicial se había escapado, qué administración era responsable de su seguimiento y qué protocolo se activó para localizarlo. Cañadas también ha exigido aclarar si la administración responsable fue informada cuando el menor volvió a ser arrestado por un hurto el día anterior y por qué no se ejecutó entonces la medida que tenía pendiente. «Estamos ante una cadena de fallos gravísima. Alguien tendrá que explicar cómo un menor fugado, con una medida pendiente y detenido el día anterior, pudo regresar a la calle», ha señalado.
La portavoz parlamentaria ha anunciado además que Vox solicitará conocer cuántos menores sometidos a medidas judiciales se encuentran actualmente fugados en Baleares. «No sabemos si estamos ante un caso aislado o ante un problema mucho mayor. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad», ha añadido.
Cañadas ha reclamado igualmente la deportación del detenido y que cumpla la condena que se le imponga en Argelia. «Hay que deportarlo inmediatamente. ¿Por qué tenemos que mantenerlo con nuestro dinero? Que cumpla condena en su país y que no vuelva a pisar España en su vida. Ni un minuto más en España», ha afirmado.
Finalmente, la portavoz de Vox ha sostenido que «los españoles no tienen por qué asumir indefinidamente el coste de mantener en nuestro país a un extranjero que estaba fugado, tenía una medida pendiente por un delito anterior y ahora está acusado de matar a una persona».