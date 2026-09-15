Giro brutal en el crimen de Son Gotleu: el presunto homicida era menor y figuraba como adulto

Giro brutal en el crimen de Son Gotleu: el presunto homicida era menor de edad y, pese a ello, figuraba inicialmente como adulto en los registros policiales. La investigación abierta tras el apuñalamiento mortal ha dado un vuelco después de que las comprobaciones realizadas sobre su identidad hayan permitido determinar que el detenido tenía menos de 18 años en el momento de los hechos.

Según ha podido saber OKBALEARES, el joven contaba además con antecedentes policiales, aunque en una de sus reseñas aparecía con una edad de 18 años. Las posteriores comprobaciones realizadas por los investigadores permitieron aclarar que esa información no se correspondía con su edad real y que era menor de edad. Por este motivo, ahora se hará cargo la Fiscalía de Menores.

La condición de menor puede tener importantes consecuencias en el procedimiento judicial, ya que el detenido queda sometido al régimen específico previsto para los menores de edad. La investigación deberá determinar ahora cómo se produjo el error en los registros y qué información constaba exactamente sobre su identidad y sus antecedentes.

Personas conocedoras de su entorno describen al joven como una persona conflictiva y propensa a buscar enfrentamientos. También señalan un supuesto consumo habitual de porros y otras sustancias estupefacientes, circunstancias que deberán ser acreditadas durante la investigación y que, por sí solas, no permiten establecer una relación causal con el crimen.

El nuevo dato sobre la edad del detenido se conoce después de una noche que terminó en tragedia en Son Gotleu. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Indalecio Prieto con el Passatge Pico Teide, una zona que en ese momento se encontraba especialmente concurrida. Según los testimonios recogidos tras la agresión, todo comenzó con una pelea entre dos jóvenes. La discusión fue subiendo de tono hasta que, presuntamente, uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en el pecho.

«Fue todo muy rápido. Nadie esperaba que sacara un cuchillo», explicaron algunos testigos que se encontraban en las inmediaciones. La víctima quedó gravemente herida mientras el presunto agresor abandonaba el lugar.

Uno de los aspectos que más ha impresionado a quienes presenciaron los hechos es que la agresión con arma blanca se produjo en plena calle y ante numerosas personas. La zona estaba llena de vecinos, jóvenes y personas que se encontraban en bares y terrazas cercanas.

«Esto estaba lleno de gente tomando unas copas y otros fumando porros», relataba uno de los jóvenes presentes aquella noche. La Policía Nacional continúa con las pesquisas para reconstruir con precisión qué ocurrió durante los instantes previos al apuñalamiento, cómo comenzó la pelea y qué llevó al presunto agresor a utilizar el arma blanca.

Las declaraciones de los testigos y las posibles cámaras de seguridad de la zona de Son Gotleu pueden resultar determinantes para completar la reconstrucción de los hechos.

Ahora, la investigación incorpora un nuevo elemento de enorme relevancia: el presunto homicida era menor de edad pese a figurar inicialmente como adulto. Un giro que vuelve a poner el foco sobre el caso y sobre los antecedentes que ya constaban en relación con el joven detenido por el crimen de Son Gotleu.