Perros ‘asesinos’ en Palma: el macabro plan de un dueño que los suelta para masacrar colonias de gatos

Una denuncia ciudadana ha encendido todas las alarmas entre las gestoras de colonias felinas y residentes de Palma. La presencia de tres perros de gran tamaño vagando sin supervisión por la zona de El Secar de la Real y el Camí de Jesús ha destapado una situación crítica: según denuncian los afectados, los animales son liberados intencionadamente por su propietario para cazar, provocando brutales ataques a los gatos de la zona.

El suceso comenzó cuando un vecino observó a los tres canes de gran tamaño descendiendo por El Secar de la Real. Tras seguir sus pasos por diversas calles para intentar ponerlos a salvo, comprobó cómo se adentraban en una empresa del Camí de Jesús y saltaban un muro hasta perderse de vista. Inicialmente, el testigo publicó lo sucedido en redes sociales con la intención de localizar a un presunto dueño despistado. Sin embargo, la respuesta del entorno sacó a la luz la verdadera dimensión del problema.

Diversos testimonios y miembros de la comunidad confirmaron que el propietario abre deliberadamente las puertas a los canes para que salgan a cazar. A partir de la difusión de la alerta, comenzaron a circular fotografías e imágenes estremecedoras que confirman la presencia de los animales durante el día en distintas colonias felinas de la zona, acompañadas de gatos atacados y muertos.

La indignación vecinal se ha incrementado tras la respuesta institucional. Al ser alertada de la presencia de tres perros de gran tamaño sueltos por la vía pública, la Policía Local se limitó a señalar que podía tratarse de canes «de paseo» e indicó que «pasamos parte», sin desplegar una intervención inmediata para controlar la situación.

El caso, que ya acumula una notable repercusión en redes sociales y grupos de protección animal, mantiene en vilo a las voluntarias que cuidan de los felinos en el distrito, quienes exigen una actuación urgente por parte de las autoridades para frenar las incursiones de estos animales y depurar responsabilidades sobre su tenedor.