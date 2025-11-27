Tres perros salvajes provocan una matanza de gatos en el pueblo mallorquín de Sa Pobla

La tranquilidad en el pueblo mallorquín de Sa Pobla se ha visto repentinamente sacudida por una inesperada matanza de gatos callejeros a manos de perros que se habían escapado de una finca.

Los hechos ocurrieron este pasado martes cuando tres pastores alemanes de gran tamaño se escaparon de la casa donde vivían, ubicada en las afueras del municipio. Todas las alarmas saltaron cuando varios vecinos de la zona observaron a varios gatos pequeños sin vida colgando de las bocas de los animales domésticos, según se puede ver en el vídeo facilitado a OKBALEARES.

Los canes aprovecharon que habían conseguido huir de la vivienda en la que habitan para atacar sin piedad varias colonias de gatos instaladas por distintos puntos del pueblo.

Natura Parc, la empresa contratada por el Ayuntamiento de Sa Pobla para que se haga cargo de los animales, ha conseguido localizar a dos de estos perros, mientras que el tercero sigue suelto por las calles de la localidad.

Dada la gravedad de los hechos, la Policía Local del municipio abrió una exhaustiva investigación para esclarecer lo sucedido y localizar e identificar al propietario de estos animales de compañía.

Tras varias pesquisas, los agentes ya han dado con el dueño, que en un primer momento aseguró que los perros eran suyos. Sin embargo, al enterarse de lo ocurrido, se desentendió por completo de sus animales.

Finalmente, la Policía Local de Sa Pobla, cumpliendo con la normativa vigente de las ordenanzas municipales, ha sancionado con contundencia al propietario de los pastores alemanes por no tomar las medidas pertinentes para que no se les escaparan de su finca.

Por su parte, el departamento de Medio Ambiente del Consistorio pobler está actuando contra este vecino, que también ha sido denunciado por varios residentes y asociaciones animalistas de Sa Pobla.

«Por favor, mantened a vuestros animales en casa y si salen, que lo hagan con vosotros», ha instado la asociación Colonias Gatunas a todos los propietarios de animales domésticos del municipio.