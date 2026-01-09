¿Qué enfermedad incurable sufre María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique?

María José Campanario lleva años alejada de los medios de comunicación, aunque ha protagonizado algunas entrevistas y portadas en revistas, además de enfrentamientos con Belén Esteban, madre de una de las hijas de Jesulín de Ubrique. Lo cierto es que la odontóloga ha vuelto por todo lo alto a los medios gracias a su participación en El Desafío, programa en el que se convierte en protagonista de la actualidad, además de poner a prueba su físico. Aunque sigue los pasos de su marido, para ella se trata de un reto más grande debido a sus problemas de salud.

Campanario sufre desde hace años fibromialgia, una enfermedad que la Clínica Universidad de Navarra como «una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo, y también una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces, se describe como un dolor de pies a cabeza. Otras famosas como la política Andrea Levy y la cantante Lady Gaga también la sufren, por lo que deben llevar una vida calmada cuando los problemas llegan a su cuerpo.

Por desgracia es habitual que la odontóloga sufra crisis varias veces al año que la obligan a pasar por el hospital para luchar contra los dolores que sufre y que la dejan completamente inmovilizada. Lo cierto es que cuando no tiene problemas, María José puede continuar con su vida normal, en su trabajo y con su familia.

Los problemas de María José Campanario en ‘El Desafío’

Aunque ella no ha querido darle importancia, lo cierto es que desde el espacio de Antena 3 han destacado que ha estado ensayando con dolores, pero eso no le ha hecho venirse abajo, ya que ha respondido ante todas las pruebas que se le pedían desde el programa, pese a que los dolores le hiciesen estar en un mal momento.

En su paso por El Hormiguero para promocionar su paso por el talent de famosos ha dejado claro que este problema lo sufre todos los días. «La fibromialgia me condiciona mi vida entera. Yo vivo con dolor todos los días de mi vida», confesaba.

Pese a todo, la mujer de Jesulín no se rinde ante nada: «La fibromialgia hay dos formas de enfrentarla, o tiras para delante o dejas las cosas paraditas, y yo no soy de dejar las cosas paradas, porque cuanto más dejas las cosas paradas, peor te pones», aseguraba.

El esfuerzo físico enorme que ha tenido durante los meses de grabación le ha pasado factura, aunque no le ha impedido seguir: «Lo he pasado muy mal, ha habido días que, después de los entrenamientos, me he tenido que ir al hospital. Pero yo cuando empiezo algo lo acabo».

Por desgracia, el año 2025 no ha sido nada bueno para María José Campanario, porque ha tenido más problemas en los últimos meses, ya que ha tenido que operarse de los dos hombros, además de sufrir una neumonía. «El que tenga mi muñeco vudú o mi fotografía en un congelado, que la vaya sacando, porque ya lo he pasado todo, no me he privado de nada», lamentaba en el plató de Pablo Motos.