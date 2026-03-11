Llorca pide que se investiguen los audios de la juez de la DANA y su marido destapados por OKDIARIO

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha pedido este viernes que se investiguen los audios de la juez de la DANA y su marido destapados por OKDIARIO el pasado 24 de febrero. Esos audios demuestran que el marido de la magistrada que instruye la causa de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, el también juez Jorge Martínez Ribera, participó en interrogatorios a las víctimas pese a no formar parte de la instrucción.

«Todos los valencianos tenemos el mismo derecho a pedir que también se investiguen y que se aclaren los hechos», ha sentenciado Pérez Llorca en referencia a la participación del marido de la juez en la instrucción de la causa, como se desprende de los citados audios.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha explicado que «estamos hablando de una tragedia, que es posiblemente la más grande que hemos sufrido en la Comunidad Valenciana». Y, «posiblemente, de las más grandes que ha sufrido este país, que merece que se investigue». Y ha agregado que «también, cuando aparecen otras cuestiones que a aquellas personas que no entendemos mucho de los procedimientos judiciales nos sorprenden, creo que también tenemos que exigir que se investiguen y se llegue hasta el final».

Pérez Llorca se ha expresado así en el transcurso de un acto celebrado en Valencia por Las Provincias este miércoles y en el que ha sido preguntado expresamente por los mencionados audios, destapados el pasado 24 de febrero por OKDIARIO.

OKDIARIO tuvo acceso a la grabación de la declaración de P.G.V., víctima de la DANA cuyo padre falleció en la trágica riada del 29 de octubre de 2024. En el audio se escucha con nitidez la voz de Jorge Martínez Ribera —magistrado y marido de la juez instructora Nuria Ruiz Tobarra— interrogando directamente al testigo, interesándose por datos clave para la instrucción y dando instrucciones a la funcionaria que levantaba acta. Todo ello sin tener competencia alguna para intervenir en el procedimiento. Esta información fue publicada por este medio el pasado 24 de febrero.

El pasado 25 de febrero, este periódico publicó que los audios revelados por OKDIARIO prueban también que la titular de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige las diligencias previas del caso de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, seguía las instrucciones de su marido, el titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, y que este participó en interrogatorios relativos al caso. Y ello, a pesar de que Martínez Ribera no formaba parte de la instrucción del caso. Es decir, que era un tercero que no podía estar allí. Y, menos, preguntar. Así se desprende de uno de los interrogatorios efectuados por Ruiz Tobarra en presencia de su marido, el juez Jorge Martínez Ribera.

El escándalo destapado en exclusiva por OKDIARIO con la publicación de los audios que demuestran que el juez Jorge Martínez Ribera ha interrogado a varias víctimas del caso de la DANA, cuya instrucción dirige su mujer, Nuria Ruiz Tobarra, fue objeto de una querella presentada por el abogado, Rubén Gisbert, que ostenta la dirección letrada de una de las acusaciones particulares, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por seis delitos.

Este 3 de marzo, tal como también ha publicado OKDIARIO, el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias ha pedido formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la reapertura de la querella presentada en julio de 2025 por ese mismo colectivo y ante el mismo Alto Tribunal, contra la juez Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa de la DANA, y su marido, el también juez, Jorge Martínez Ribera, por los supuestos delitos de prevaricación judicial y de intromisión o evasión de competencias, en calidad de coautores. Es decir, intromisión en el caso del marido de la juez. Y evasión en el caso de la magistrada.

Incluso, seis víctimas de la DANA personadas en el juicio han solicitado formalmente la recusación de la juez instructora y, en consecuencia, la nulidad de la causa a raíz del escándalo destapado por OKDIARIO, que probó cómo el marido de ésta, el magistrado Jorge Martínez Ribera, interrogaba en primera persona a los afectados, amén de dar instrucciones durante el juicio. En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO las seis víctimas, representadas por el abogado Rubén Gisbert, piden «declarar la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones practicadas desde que la juez instructora tomó la dirección de la causa», además de «acordar la recusación de la sra. jueza instructora por concurrir causa de recusación». La juez ha denegado tanto la petición de recusación como los recursos de reforma y subsidiario de apelación presentados contra ella y su marido por las causas antes citadas.