Los audios que prueban que el marido de la juez de la DANA interrogó a las víctimas: «¿La hora del aviso antes de la alerta la recuerda?»

OKDIARIO ha tenido acceso a la grabación de la declaración de Pedro García Villanueva, víctima de la DANA cuyo padre falleció en la trágica riada del 29 de octubre de 2024. En el audio se escucha con nitidez la voz de Jorge Martínez Ribera —magistrado y marido de la juez instructora Nuria Ruiz Tobarra— interrogando directamente al testigo, interesándose por datos clave para la instrucción y dando instrucciones a la funcionaria que levantaba acta. Todo ello sin tener competencia alguna para intervenir en el procedimiento.

«¿La hora a la que le estaban avisando antes de la alerta la recuerda?», pregunta el marido de la juez sin esconderse. Pedro García Villanueva le responde que sería «a lo mejor las siete y cuarto», minutos antes de que se emitiera la alerta oficial de la DANA. Es Nuria Ruiz Tobarra quien, a continuación, traslada ese dato a la funcionaria para que lo incorpore al acta. Cabe recordar que en mayo de 2025 OKDIARIO destapó en exclusiva las fotos que por primera vez mostraban al marido de la juez en la sala de vistas.

Un magistrado que no debería estar ahí

Durante la declaración, se encontraban en la sala, además del testigo y su hermana María Ascensión García Villanueva, el letrado Rubén Gisbert Fraile, la funcionaria que transcribía el acta y la juez Nuria Ruiz Tobarra. Junto a ella, ligeramente detrás, estaba Jorge Martínez Ribera, supuestamente como mero observador. El audio desmiente esa versión. Tanto Gisbert como los familiares de la víctima de la DANA han admitido a este medios que las voces que se escuchan son las suyas.

Martínez Ribera interviene en múltiples ocasiones. Abre la secuencia con una instrucción directa a la funcionaria —»Anota»— antes de dirigirse al testigo para preguntarle por qué bajaron a por el coche. Más adelante le pregunta si conserva los avisos previos que recibió, si ha guardado los vídeos y si puede aportarlos al procedimiento. También advierte sobre la importancia de acreditar la hora de grabación de las imágenes: «Los vídeos son importantes, que se sepa a la hora que son» y «sobre todo los enviados».

«Pues mira, apunta eso»

En julio de 2025, OKDIARIO publicó en exclusiva el testimonio de una víctima de la DANA que confirmó la presencia presuntamente irregular de Martínez Ribera durante su declaración. Según ese relato, el magistrado estuvo «de pie» durante los 15 minutos que duró el interrogatorio y en «dos ocasiones» indicó a su esposa que anotara información que consideraba relevante. «Conforme yo iba hablando alguna cosita, pues iba y le decía: Pues mira, apunta esto», explicó la afectada a este periódico..

En octubre de 2025, el sindicato Manos Limpias presentó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana grabaciones de dos testigos que aseguraban haber sido interrogados por Martínez Ribera sin tener competencia para ello. Uno afirmaba que directamente le tomó declaración; el otro, que estuvo presente dictando qué incluir y qué no en el acta. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, reclamó la nulidad de la instrucción y solicitó al Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja que aportara las actas de ambas declaraciones.

Campaña «machista»

En septiembre de 2025 Ruiz Tobarra abrió una pieza separada contra el abogado de una de las defensas por denunciar públicamente que su marido le realizaba los interrogatorios. En un auto la magistrada calificó las informaciones sobre la presunta injerencia de su marido como «una campaña difamatoria» que «destila un machismo atroz», y acusó a un letrado de las partes de fotografiar a su esposo y a su hija menor de edad tras una jornada de testificales.

El auto llegaba en respuesta a la petición de diligencias del abogado del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para investigar la posible participación del marido de la instructora en la causa. Ruiz Tobarra cargó en el texto contra quienes han trasladado esa denuncia al Consejo General del Poder Judicial: «A través de quejas ante el CGPJ, denuncias y querellas, se repiten y publican informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria. Sucesivas informaciones periodísticas me han denigrado como juez y como mujer», escribió.