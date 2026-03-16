Récord histórico en la geología: China descubre un yacimiento colosal con 1.000 toneladas de oro

China también es el líder en reservas de oro a nivel mundial y a las 2.000 toneladas con las que contaba hasta 2024 ahora hay que sumarle las toneladas de más descubiertas en distintos yacimientos en los últimos meses. El último hallazgo data de finales de 2025 y estamos hablando del más grande localizado en el gigante asiático desde el año 1949. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los hallazgos de China con el oro.

China también es el gigante asiático del oro. La primera potencia a nivel mundial también en este mineral y en los últimos meses ha consolidado su liderazgo después de dos descubrimientos históricos. En Pekín contaban hasta 2024 con unas reservas de oro de 2.000 toneladas, a las que hay que sumar 1.444 después de hallar el depósito individual más grande en la historia del país desde 1949. Y su valor a día de hoy asciende a 236 millones de dólares.

Fue el pasado mes de noviembre de 2025 cuando el Ministerio de Recursos Naturales de China confirmó el descubrimiento del yacimiento Dadonggou, el depósito de oro individual más grande localizado en casi un siglo. Según confirmaron las autoridades chinas, se encontraron 2.586 millones de toneladas de mineral con una pureza media de 0,56 gramos por tonelada, lo que se traduce en 1.444 toneladas de oro.

China también es líder en oro

El proyecto de este yacimiento de oro, que el Gobierno chino ha calificado como «ultra grande», ha sido ejecutado por el Grupo Geológico y Minero de Liaoning, que movilizó a 1.000 operarios que han trabajado durante meses en esta operación. Aunque de esto ha pasado casi medio año, lo único que se sabe es que este yacimiento está situado en la región oriental de Liaoning.

En lo que concierne a lo económico, yendo a los datos oficiales de valor de una onza de oro en marzo de 2026 (5,085.50 dólares) y que el kilo está a 163.490 dólares americanos, el valor de las 1.444 toneladas halladas en China podría alcanzar el de los 236 millones de dólares.

Esta no es la única buena noticia de China en materia de oro, ya que en noviembre el Gobierno chino también informó sobre el descubrimiento de un gran yacimiento de oro bajo el campo aurífero de Wangu, en el condado de Pingjiang, provincia de Hunan. En total, fueron descubiertas 1.000 toneladas en diferentes fases, por la complejidad de hurgar en la zona. En la primera fase de trabajo se encontraron 300 toneladas y posteriormente se anunció que en el yacimiento habitaban más de 1.000 toneladas, cuyo valor ascendía a 600.000 millones de yuanes (unos 73.400 millones de euros).

A este descubrimiento de oro hay que sumarle otro que las autoridades hallaron en Gansu, donde se encontraron 40 toneladas de oro. En 2024, China produjo 377,24 toneladas de oro, un 0,56% más que en el año anterior. Según fuentes oficiales del país, el consumo nacional chino de oro alcanzó 985,31 toneladas en 2024, con un incremento notable en la demanda de lingotes y monedas que creció más del 24% interanual. Sumidos en 2026, la inversión en oro es algo muy usual debido al constante crecimiento de un valor que alcanzó un máximo histórico en 2026 superando los 5.200 dólares la onza.