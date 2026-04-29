Si odias el ruido y la escarcha, este frigorífico Combi Balay de 203 cm es exactamente lo que necesitas

¿Tu antiguo frigorífico ya no da para más? Si buscas algo nuevo, que consuma poco, sea grande y te ahorre problemas de escarcha, deberías echar un vistazo al Frigorífico Combi Balay. Este modelo, que está de oferta ahora mismo en Worten, llama la atención por su acabado en negro mate, pero lo mejor está en su interior, con más de 360 litros de capacidad, No Frost total, motor ultrasilencioso y un consumo de lo más ajustado.

Es perfecto para cualquier familia y para cualquier cocina. Ocupa lo justo, aprovecha hasta el último milímetro y apenas hace ruido. Con él te vas a olvidar de los problemas de espacio con la compra.

Por qué recomendamos este frigorífico

El sistema No Frost actúa en frigorífico y congelador, ahorrándote escarcha y descongelaciones manuales.

Tiene 260 litros y 103 abajo, espacio de sobra para toda la compra semanal.

Solo hace 35 dB de ruido, es de los frigoríficos más silenciosos que hay.

Tiene un acabado en color negro mate que encaja con cualquier cocina.

Frigorífico Combi Balay

Aunque con 203 cm de alto y 363 litros ya llama la atención, eso no es lo más llamativo del Frigorífico Combi Balay. ¿Y qué es entonces? Pues el conjunto en sí. La tecnología No Frost que actúa tanto en frigorífico como en congelador, los 4 estantes del frigorífico, los 3 del congelador, ese ruido casi inaudible que hace, su anchura de 60 cm… Todo, como decíamos. Tiene un toque muy elegante para cualquier cocina, tiene espacio de sobra y consume lo justo, además de ser muy silencioso. Es todo lo que se le puede pedir a un frigorífico combi, ni más ni menos.

Por su capacidad, lo recomendamos sobre todo para familias grandes, ya que tiene espacio de sobra y conserva muy bien los alimentos. Además, sus medidas encajan en la mayoría de cocinas. No importa si tienes una casa grande o pequeña, va a cumplir a la perfección.

Qué dicen las reseñas de este frigorífico

Las reseñas de este frigorífico, como puedes ver a continuación, destacan tanto su diseño elegante como su amplitud y lo bien que aprovecha todo el espacio interior con sus compartimentos. Mira:

«En relación calidad precio y elegancia no hay otro igual. Muy contento.»

«Es super amplio, con muchos compartimentos y zonas para conservar mejor los productos frescos y las bebidas.»

«Estoy muy satisfecho con la compra. El diseño exterior es bonito y el interior está muy bien aprovechado.»

Worten ofrece un servicio de entrega gratuita a domicilio que tarda solo un día en llevar el frigorífico a donde le indiques. Además, recogen el anterior gratis y lo instalan sin coste adicional. ¿Vas a comprarlo?

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