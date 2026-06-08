Pablo Neruda, escritor y premio Nobel de Literatura sobre la niñez: «El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta»

«El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta». La frase de Pablo Neruda es una de las reflexiones más citadas y esconde una profunda lección sobre la importancia del juego a cualquier edad. Lejos de ser unas simples palabras sobre la infancia, la cita es una defensa de la creatividad, la imaginación y la capacidad de disfrutar de la vida, virtudes que el escritor chileno consideraba esenciales para el ser humano.

El juego esencial en la infancia

Para Pablo Neruda, jugar no era una actividad secundaria ni una simple diversión. El poeta chileno entendía el juego como una necesidad fundamental del desarrollo humano. A través de la diversión, los niños exploran el mundo, desarrollan su imaginación y aprenden a relacionarse con los demás.

Numerosos estudios señalan que el juego favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social durante la infancia. Además, permite adquirir habilidades como la resolución de problemas, la cooperación y la gestión de emociones. Por ello, muchos expertos consideran que jugar es tan importante para un niño como aprender a leer o a comunicarse.

El niño interior que nunca desaparece

La segunda parte de la frase es la que ha convertido esta reflexión en una de las más populares de Pablo Neruda. El escritor decía que la infancia no desaparece completamente al llegar a la edad adulta. Según su visión, todos conservamos una parte infantil relacionada con la curiosidad, la creatividad y la capacidad de sorprendernos.

En sus memorias, el autor chileno explicaba que había llenado su casa de juguetes y objetos extravagantes porque sentía que no podía vivir sin ellos. Aquellas colecciones representaban una forma de mantener viva la mirada curiosa que había desarrollado durante su infancia.

Un mensaje que sigue vivo

Nacido en 1904 en Parral y galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971, Pablo Neruda es recordado principalmente por su poesía, pero también por sus grandes y profundas reflexiones sobre la vida cotidiana.

Su importante frase sobre el juego en la niñez sigue estando viva en la actualidad en una sociedad que está muy marcada por la inmediatez, las obligaciones, el estrés y la hiperconectividad. El poeta chileno decía que crecer no significaba renunciar a la capacidad de imaginar, crear o divertirse.