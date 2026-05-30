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El ritmo de vida acelerado, la presión laboral y las dificultades para conciliar han hecho que el estrés deje de ser un fenómeno puntual para convertirse en una realidad cada vez más presente en el día a día. Según el Estudio Internacional de Salud Mental del grupo AXA, 6 de cada 10 personas en España afirman sufrir estrés, una situación que, cuando se mantiene en el tiempo, afecta directamente a la calidad de vida, al descanso e incluso al bienestar emocional.

Los expertos describen este estado como «modo alerta permanente», que dificulta desconectar, descansar y afecta al estado de ánimo. Este patrón se refleja en síntomas como insomnio, irritabilidad, apatía o sensación de bloqueo y, en algunos casos, también tiene un impacto físico, manifestándose en forma de taquicardias, tensión muscular o incluso problemas digestivos.

El descanso es uno de los ámbitos más afectados. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), cerca del 48% de la población adulta no tiene un sueño de calidad, y 1 de cada 3 adultos se despierta con la sensación de no haber descansado bien. Entre niños y adolescentes, la falta de sueño afecta aproximadamente a un 25% de la población.

El «exceso de cortisol»: la explicación del estrés continuo

En este contexto, cada vez más personas intentan poner nombre a este malestar que no siempre saben interpretar. Es precisamente por ello que conceptos como el cortisol han ganado protagonismo en la conversación pública como forma de explicar el impacto del estrés. «El cortisol es una hormona esencial para la vida y forma parte de una respuesta fisiológica correcta y saludable», explica Raquel Gallego, farmacéutica y parte del equipo de formación del laboratorio Vitae Health Innovation.

En condiciones normales, el organismo alterna entre fases de activación, necesarias para reaccionar en situaciones de exigencia, y fases de recuperación, que permiten restablecer el equilibrio. El problema surge cuando este ciclo se rompe y el cuerpo permanece en un estado de alerta constante, lo que provoca niveles de cortisol muy elevados durante largos periodos. «Muchas personas no son capaces de pasar del estado de activación, es decir, no consiguen desconectar, lo que impide que el organismo vuelva a un estado de reposo», sigue Raquel Gallego.

Cuando este impacto deja de ser puntual y se mantiene en el tiempo, provoca un desequilibrio del sistema, asociado a lo que se conoce como «exceso de cortisol». Este estado puede afectar al descanso, debilitar las defensas y favorecer procesos inflamatorios, con repercusiones también en el sistema digestivo, donde cada vez es más frecuente la aparición de molestias como hinchazón o digestiones pesadas.

El objetivo, apuntan los expertos, no es eliminar el estrés, ya que se trata de una respuesta natural, sino mejorar la capacidad del organismo para gestionarlo. Para ello, resulta clave apoyar los mecanismos naturales del cuerpo, especialmente aquellos relacionados con la regulación del sistema nervioso.

¿Cómo gestionar y entender el estrés en la vida diaria?

Existen activos naturales que han sido estudiados por su capacidad de modular la respuesta al estrés, como la ashwagandha, el GABA o el magnesio, que participan en la regulación del sistema nervioso y ayudan a mantener el equilibrio emocional y mental.

La ashwagandha, conocida por ser un adaptógeno, ayuda a recuperar el equilibrio y puede favorecer la calma en situaciones de hiperactivación, pero también contribuir a sostener la energía y la claridad mental en momentos de fatiga o decaimiento.

El GABA es un neurotransmisor clave del sistema nervioso, que favorece la disminución de la hiperactividad mental y contribuye a una mayor sensación de calma.

El bisglicinato de magnesio interviene en procesos esenciales para el sistema nervioso, ayudando a la relajación tanto física como mental.

En este sentido, el laboratorio Vitae Health Innovation ha lanzado PowerVita, un suplemento natural que combina estos activos y que ayuda a recuperar la capacidad de adaptación natural del cuerpo. «Nuestro objetivo es actuar no solo sobre el síntoma, sino también acompañar al organismo para que pueda recuperar su capacidad de adaptación natural. De esta forma, las personas se sienten más aliviadas, descansadas y enfocadas para afrontar el estrés», concluye Lluisa Varela, Directora Técnica y de I+D+i de Vitae Health Innovation.

En un contexto donde esta presión constante se ha normalizado como parte del día a día, entender qué está ocurriendo a nivel interno y cómo responder a ello se convierte en un paso esencial para sentirnos bien.