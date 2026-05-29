Desde 1980 el cociente intelectual global ha estado disminuyendo y la ciencia acaba de descubrir cuál es el verdadero culpable

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Durante décadas, el cociente intelectual (CI) fue considerado una capacidad estable determinada casi exclusivamente por la genética. Sin embargo, diferentes investigaciones indican que las puntuaciones medias han empezado a bajar en numerosos países occidentales. Este fenómeno preocupa a científicos y especialistas porque parece reflejar cambios profundos en la manera de aprender, concentrarse y procesar información. Lejos de tratarse de una simple pérdida de inteligencia, expertos sostienen que el entorno moderno podría estar modificando nuestras habilidades cognitivas. Factores como el uso intensivo de redes sociales, la reducción de la lectura y hábitos de vida aparecen cada vez más relacionados con este deterioro intelectual.

En 2018, los economistas noruegos Bernt Bratsberg y Ole Rogeberg publicaron en la revista PNAS un estudio citado por Futura-sciences que analizó más de 735.000 observaciones. Los investigadores detectaron un descenso constante del coeficiente intelectual entre las generaciones nacidas después de 1975. Uno de los datos más llamativos fue que incluso entre hermanos nacidos con pocos años de diferencia aparecían variaciones importantes en los resultados. Esto llevó a los científicos a pensar que la herencia genética y el entorno familiar no bastaban para explicar el fenómeno. Desde entonces, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que factores ambientales, educativos y sociales podrían alterar el rendimiento cognitivo a largo plazo, especialmente durante el envejecimiento. Además, Psychology Today recordó que la inteligencia puede modificarse según las experiencias vitales y la estimulación intelectual recibida durante diferentes etapas. A su vez, la nutrición es otro factor que también genera preocupación entre numerosos especialistas por los efectos en el coeficiente intelectual.

Por qué el cociente intelectual va reduciéndose

¿Cómo influyen las redes sociales en la pérdida de atención?

Uno de los factores más mencionados por los expertos es el impacto de las plataformas digitales sobre la concentración. Futura-sciences explica el concepto de “cerebro palomitas de maíz”, utilizado para describir la tendencia de la mente a saltar constantemente entre estímulos rápidos y breves. «Este hábito reduce la capacidad de mantener la atención durante tareas largas o complejas», advierten.

Desde la UNAM advierten que el abuso de redes sociales puede afectar la memoria, la reflexión profunda y las habilidades sociales. «El acceso permanente a información inmediata modifica la manera en que el cerebro procesa los datos y dificulta el razonamiento analítico sostenido», mencionan los especialistas.

¿Cuál es el papel de la educación y el entorno en el cociente intelectual?

Otro aspecto

es la transformación de los sistemas educativos. Muchos especialistas consideran que los programas actuales dedican menos tiempo a la lectura, la comprensión crítica y el razonamiento lógico. Según Futura-sciences, esta simplificación educativa podría influir directamente en las capacidades medidas por las pruebas tradicionales de cociente intelectual CI.

Psychology Today señala además que la inteligencia no permanece completamente fija durante la vida. Factores como el estrés social, el consumo de drogas o la falta de estimulación intelectual pueden afectar negativamente al cerebro.

Por el contrario, una educación enriquecedora y un entorno mentalmente saludable favorecen el desarrollo cognitivo y ayudan a preservar determinadas funciones cerebrales.

¿Cómo influye el envejecimiento cerebral en la reducción del CI?

El envejecimiento también desempeña un papel importante en la disminución del cociente intelectual. Según determinan expertos de la Universidad de Nuevo Hampshire, algunas capacidades cognitivas vinculadas a la adaptación y al aprendizaje de nueva información se deterioran con la edad, mientras otras relacionadas con la experiencia permanecen más estables.

Los investigadores destacan que hábitos como el ejercicio regular y una alimentación equilibrada pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas.

Por ello, muchos científicos creen que el descenso del CI no representa necesariamente una pérdida global de inteligencia, sino una transformación de las habilidades que la sociedad moderna desarrolla.

Problema de la multitarea

Diversos estudios del National Institutes of Health apuntan a que la multitarea digital reduce la concentración sostenida y dificulta el procesamiento profundo de la información.

Leer un texto largo, analizar datos complejos o mantener la atención durante varios minutos se ha convertido en un desafío más frecuente, especialmente entre los más jóvenes.

La relación entre la inteligencia y la adaptación social

Muchos psicólogos recuerdan que las pruebas tradicionales de cociente intelectual solo evalúan determinadas capacidades cognitivas, como la memoria, la lógica o la velocidad de procesamiento.

Sin embargo, también resultan importantes y necesarias otras formas de inteligencia relacionadas con la creatividad, las emociones y las relaciones sociales. Desde Futura-sciences señalan que estas habilidades, esenciales para desenvolverse en la vida cotidiana, continúan siendo difíciles de medir mediante exámenes clásicos.

Por esa razón, algunos especialistas creen que la sociedad no necesariamente se está volviendo menos inteligente, sino que está desarrollando maneras diferentes de pensar, aprender y relacionarse con el entorno.