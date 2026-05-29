Un hombre de 47 años ha sido asesinado a puñaladas en el centro de Madrid a plena luz del día. La víctima, una persona ‘sin techo’ conocida en la zona, ha recibido una puñalada certera en el corazón mortal de necesidad. El suceso ha tenido lugar en la calle San Mateo, en el barrio de Malasaña, junto a la iglesia del Padre Ángel.

La Policía cree que todo se originó con una reyerta entre las dos personas sin hogar que se conocían, pernoctaban en los parques de la zona y acudían a la iglesia del padre Ángel.

Durante la pelea entre los dos hombres, ambos de nacionalidad española, uno de ellos le ha asestado la puñalada al otro y ha huido a la carrera, dejando morir a la víctima.

El agresor es otro ‘sin techo’

Los equipos de emergencias de SAMUR-Protección Civil han acudido a atender a la víctima, pero finalmente esta ha fallecido. Los hechos han tenido lugar justo en la confluencia de la calle San Mateo con la calle Santa Águeda a las 14:30 horas de este viernes.

A la llegada de los equipos de emergencias, la víctima ya estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que han estado realizando maniobras de RCP durante 40 minutos, aunque finalmente los sanitarios han tenido que confirmar el fallecimiento.

Ahora, la Policía busca al autor del asesinato, al que ya tienen identificado al tratarse de un delincuente habitual y conocido de la víctima; del crimen se ha hecho cargo el grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de Madrid.