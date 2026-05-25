Son las imágenes de la pelea en la que un hombre es apuñalado por la espalda en Badalona. Los hechos han tenido lugar la madrugada de este domingo en el barrio de Artigues, cuando a la salida de un bar dos bandas de personas de origen latinoamericano se enfrentaron a machetazos en plena calle.

Los vecinos grabaron cómo uno de los participantes en la pelea es apuñalado por la espalda en dos ocasiones por otro sujeto que le ataca a traición mientras los dos grupos se enfrentan a golpes y machetazos. En las imágenes se observa perfectamente a varios hombres blandiendo machetes y al herido con la camisa manchada de sangre.

El autor de las puñaladas huyó a la carrera poco después, hasta la zona se trasladó una unidad del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que atendió a la víctima y posteriormente la trasladó en estado grave al hospital.

Todo tipo de armas blancas

Los Mossos d’Esquadra han confirmado que efectivamente se registró una pelea y un apuñalado en Badalona alrededor de las 00:45 h del domingo, en la calle Xile, en el barrio de Artigues, en la que participaron una decena de personas con todo tipo de armas blancas.

Por el momento, se desconocen las causas de la pelea que arrancó en la puerta de un bar cercano, aunque hay una investigación abierta por parte de los Mossos d’Esquadra.

Un ladrón intenta apuñalar a un joven

El vídeo de esta última agresión con arma blanca en Barcelona ha salido a la luz solo unos días después de otra agresión, esta vez de un ladrón a un joven que obligó a devolver el móvil que le había robado a unos turistas.

Fue la propia víctima, un joven creador de contenido, el que grabó el momento en el que el ladrón intenta matarle en Barcelona apuñalándole en el cuello. El ladrón pretendía vengarse así del joven que le había descubierto robando a unos turistas y le obligó a devolverles el teléfono móvil sustraído.

El ladrón intenta matarle en venganza por frustrar el robo del teléfono a los turistas, y el joven, tras esquivar el navajazo mortal, se defiende con un spray de pimienta con el que rocía la cara del ladrón.

La escena se desarrolla delante de varios testigos que no intervienen por miedo a sufrir algún navajazo y, finalmente, el joven consigue poner en fuga al ladrón usando el spray de pimienta. «¿Me vas a pinchar, hijo de puta?», le dice antes de rociar con el gas en la cara al ladrón.

La escena termina con el joven grabándose indignado: «¡Y esto es en pleno centro de Barcelona, robándole el teléfono a un «guiri» en plena calle, después de intentar robar a otros seis «guiris» en el puto centro de Barcelona!».