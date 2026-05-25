Marta Barrachina exige en la FEMP que Sánchez actualice las entregas a cuenta a las entidades locales

Marta Barrachina, presidenta de la Diputación y del PP en la provincia de Castellón, ha reivindicado ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la defensa de la autonomía local y la exigencia al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, para que el Ejecutivo de Sánchez actualice las entregas a cuenta de los tributos a las entidades locales. Un mensaje que ya va calando en el PP nacional. Esto es, a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Esta reivindicación, que Marta Barrachina ha encabezado desde un principio, junto a la carencia de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la no actualización de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), ha supuesto en su conjunto a los ayuntamientos en régimen general una pérdida mensual de 88.776.912,97 euros.

La presidenta de la Diputación de Castellón ha asistido a la comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de la FEMP. Y, en ese foro, ha vuelto a alzar la voz para instar al Gobierno de Sánchez a proceder de manera urgente a la actualización de las entregas a cuenta. Además, ha advertido que «si ya estábamos infrafinanciados, si no se actualizan las transferencias mensuales a las entidades locales en base, como marca la ley, a pagar más tributos, más impuestos y en base a aumentar el peso de la población, tendremos un problema económico más grave del que ya tenemos», ha destacado Marta Barrachina.

Barrachina lleva prácticamente toda la legislatura al frente del movimiento reivindicativo para que Sánchez actualice las entregas a cuenta del Gobierno de España a las entidades locales. Hay que recordar que, el pasado 12 de mayo, precisamente la Diputación de Castellón, con Marta Barrachina, y, con ella, 79 ayuntamientos de los 135 que componen esa misma provincia, casi seis de cada 10, dirigió un manifiesto a Sánchez, para reclamarle el desbloqueo de las reglas fiscales y que se permita a los ayuntamientos usar los remanentes municipales. Dos cuestiones esenciales en todos los municipios. El citado manifiesto fue impulsado por la propia Marta Barrachina.

Solo tres días antes, el 9 de mayo, Marta Barrachina había exigido a Sánchez, el «pago inmediato» de los 130 millones de euros que el Gobierno de España tiene pendientes con la Diputación desde 2023. Según expresó entonces Marta Barrachina, la deuda de Sánchez con la provincia «castiga a más de 644.000 castellonenses». La dirigente popular advirtió, también, que «Si somos muchos más y pagamos mucho más, a nadie se le ocurre pensar que sea justo que recibamos mucho menos».

En su intervención en la FEMP, Marta Barrachina ha incidido en que la ausencia de aprobación de los PGE desde 2023 «conlleva un gran desfase entre la cantidad que le corresponde recibir a cada ayuntamiento de su parte de la recaudación de impuestos y la cantidad que están recibiendo».

Por ello, la Diputación Provincial de Castellón, con Marta Barrachina al frente, sigue exigiendo la actualización de las entregas a cuenta para este año 2026 según el aumento de recaudación de los tributos del Estado durante los tres ejercicios anteriores (2023, 2024 y 2025). «No vamos a dejar de alzar la voz para exigir lo que es justo y lo que corresponde a los ayuntamientos y diputaciones», ha destacado Marta Barrachina.