Marta Barrachina exige a Sánchez los 130 millones «que debe» a la Diputación de Castellón desde 2023

La presidenta del PP en la provincia de Castellón, Marta Barrachina, ha exigido al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, el «pago inmediato» de los 130 millones de euros que el Gobierno de España tiene pendientes con la Diputación desde 2023. Según ha expresado Marta Barrachina, la deuda de Sánchez con la provincia «castiga a más de 644.000 castellonenses». La dirigente popular ha advertido que: «Si somos muchos más y pagamos mucho más, a nadie se le ocurre pensar que sea justo que recibamos mucho menos».

Marta Barrachina ha recordado que las entregas a cuenta del Gobierno de España «siguen siendo las mismas que en 2023», mientras que la provincia de Castellón «ha cambiado»: «Ni somos los mismos, porque somos muchos más, ni pagamos lo mismo, porque pagamos un 57% más de impuestos. Queremos recibir lo justo». Por lo que para Marta Barrachina, «no reclamarlo es demostrar una deslealtad absoluta hacia la provincia».

Algo que, según ha expresado, es lo que está haciendo el PSPV de la provincia de Castellón: «La confrontación que busca el PSOE solo demuestra que antes que el derecho de los ciudadanos están sus siglas». Frente a ello, ha destacado que «nosotros buscamos el consenso, porque queremos proteger los derechos de la provincia de Castellón».

En concreto, la Diputación de Castellón, institución que también preside Marta Barrachina, ha dejado de ingresar 130 millones de euros desde el año 2023. Ese año fue el último en el que el Gobierno de Sánchez aprobó unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que desde entonces se han venido prorrogando. De hecho, solo en este año, 2026, la deuda del Estado con la Diputación de Castellón es de 9,3 millones de euros. Y si el «castigo» se aterriza desde el pasado mes de abril de este mismo ejercicio, la deuda comprometida con la provincia de Castellón se cifra en 3,3 millones de euros.

Estos datos, que se corresponden con el Gobierno provincial, crecen aún más si atendemos a la situación de los ayuntamientos. Con ellos, los impagos del Gobierno de España desde 2023 se elevan a 250 millones de euros. Una cifra que, llevada al ámbito autonómico, se dispara a más de 40.000 millones de euros, según los datos aportados por el PP Provincia de Castellón.

Según ha expresado Marta Barrachina, ese dinero «podríamos dedicarlo a seguir mejorando la vida de nuestros ciudadanos, puesto que para ello hemos asumido responsabilidades de gobierno». Sin embargo, tal como ha destacado Marta Barrachina, «el PSOE nos lo impide y, con ello, castiga a toda la provincia de Castellón».