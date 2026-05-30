Rectificación de Espinosa de los Monteros
En relación con el artículo publicado el día 23 de mayo de 2026 bajo el titular “Espinosa de los Monteros se reúne en un hotel de Madrid con Vidal-Quadras para proponerle que se una a su futuro partido”, Iván Espinosa de los Monteros ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:
Iván Espinosa de los Monteros no ha formulado al Vidal-Quadras propuesta alguna para integrarse en un partido de nueva creación.
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