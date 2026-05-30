Ibiza relanza el sector del taxi: subida de tarifas y más inspectores contra los piratas

Después de tres años con los precios congelados, el Consell de Ibiza relanza al sector del taxi con una subida de tarifas del 8% y más inspectores contra los piratas. El pleno insular de Ibiza, presidido por Vicent Marí (PP), ha acordado inicialmente la determinación de las nuevas tarifas de aplicación en el régimen especial de recogida de viajeros de la isla de Ibiza para el sector del taxi, una medida que cuenta con el apoyo del sector y supone un aumento de la tarifa de un 8%.

La propuesta responde a la necesidad de actualizar la estructura tarifaria vigente, que no había experimentado modificaciones desde el año 2023, con el objetivo de garantizar el equilibrio económico del servicio frente a la evolución de los costes de explotación y funcionamiento del sector.

El acuerdo aprobado inicialmente establece los nuevos importes de referencia para los diferentes conceptos tarifarios, incluyendo el precio por kilómetro recorrido, el descenso de bandera, el tiempo de espera y los suplementos asociados a los servicios con origen o destino en el puerto o en el aeropuerto.

La propuesta continuará ahora la tramitación prevista por la normativa autonómica, incluyendo los correspondientes trámites de audiencia y la remisión del expediente a la Comisión de Precios del Agua y de los Transportes Urbanos de las Illes Balears para su valoración antes de su aprobación definitiva.

La aprobación de esta subida de tarifas coincide con la publicación de las bases para la creación de una bolsa de inspectores e inspectoras de Transportes, grupo A2, con el objetivo de continuar reforzando el dispositivo de control e inspección contra el transporte ilegal y el intrusismo en la isla.

Ya el verano pasado el Consell a través del Departamento de Transportes, atajó un 95% la presencia de taxis pirata en el aeropuerto, reduciendo esta lacra a su mínima expresión.

Esta convocatoria para la incorporación de más inspectores llega en un momento en que el Departamento de Transportes ya ha intensificado los controles, coincidiendo con el inicio de la temporada turística y los principales eventos de la isla, con operativos especiales en el aeropuerto, dispositivos conjuntos con otras administraciones y cuerpos de seguridad y refuerzos de personal con turnos dobles para incrementar la presencia inspectora en los principales puntos de entrada y zonas de mayor afluencia.

La nueva bolsa permitirá cubrir posibles necesidades urgentes y temporales de personal y seguir reforzando un servicio que esta temporada mantiene una actividad inspectora intensiva para combatir el transporte ilegal y proteger tanto a los usuarios como al sector profesional que cumple la normativa.

Para optar a esta bolsa, las personas aspirantes deben estar en posesión de una titulación universitaria, acreditar el nivel B2 de catalán y disponer del permiso de conducir tipo B.