Bombazo en Roland Garros: ¡Djokovic eliminado en tercera ronda tras una espectacular remontada de Fonseca!
Djokovic no pudo ante un gran Fonseca
El serbio no ha podido pasar de tercera ronda en Roland Garros
Otro bombazo por segunda jornada consecutiva en Roland Garros con la eliminación de Novak Djokovic a manos de un Joao Fonseca que llevó a cabo una remontada espectacular en tercera ronda del torneo parisino. Otra eliminación importante tras caer el pasado jueves Sinner, también por sorpresa.
Fonseca, 19 años menor que un Novak Djokovic ya con 39, ha ganado 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, en una remontada increíble este viernes en tercera ronda de Roland Garros. Un partido sublime en el que el tenista serbio comenzó dos sets arriba y terminó claudicando en dos sets finales apasiaonantes.
