Pipi Estrada regresa a OKDIARIO para dar las notas de la semana, con una matrícula de honor para Alexia Putellas, pero sobre todo con mucha atención a la guerra entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por Julián Álvarez. El periodista deportivo cita a Serrat para explicar el sentir que tiene el conjunto rojiblanco. El suspenso, esta semana, va para el Real Zaragoza por su triste descenso al fútbol no profesional.